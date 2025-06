La maquilladora de Pedro Sánchez

Tiene uno que andar con mucho ojo cuando le pone género a una profesión. Se me hacía extraño escribir lo maquillador o le maquillador, así que llamé a mi hermano Gonzalo quien tras estudiar derecho y empresariales hizo una brillante carrera como ejecutivo en empresas de cosmética hasta que se decidió a asesorar por su cuenta.

-Te lo confirmo. Estadísticamente en el mundo del maquillaje hay muchas más mujeres que hombres.

Así que de forma temeraria he puesto el femenino por dato estadístico, aún a riesgo de ser políticamente incorrecto.

En fin, que en base de justificarme casi me he comido medio artículo. Voy más al grano. Un señor se sube en un coche con tres personas de confianza a recorrer España para ganar unas primarias, los tres le salen chungos y él no se entera de nada. Pues vale, un empresario monta una empresa, dos de sus máximos responsables y otro que acompaña siempre a uno de ellos salen chungos, y ese empresario no se entera de nada. Pues o se va la empresa al garete, o si hay socios en la empresa le dan la patada.

No solo eso sino que pone de manifiesto que él no se enteró de lo que Radio Macuto emitía a voces. Para los jóvenes: Radio Macuto era la rumorología que corría en lugares como la mili o las facultades.

-Ojo con el sargento de esta semana que es duro de coj…..

-Cámbiate de grupo que este profe es más fácil.

Pues bien, todas las Radio Macuto de España emitían que el tal Santos tenía cosas raras y que acabaría saliendo. Eso no cortó un pelo a ninguno de los amigos de Pedro que pusieron las manos en el fuego por él, especialmente la señora María Jesús, una señora que aplaude con una intensidad inusitada, se ríe de una manera singular y que se enfada mucho con la oposición.

Servidor ha aplaudido en su vida con euforia los goles de Puado al Oviedo y a las Palmas que ascendían y mantenían a mi equipo en primera, aplaudí con entusiasmo el gol de Iniesta que nos daba el Mundial, pero lo de esta señora es inigualable. En mitad de todo el sarao, aparece una tal Leire que dice ser periodista de investigación y ofrece pactos con la Abogacía del Estado, los fiscales e incluso llega a afirmar que si hace falta los fiscales vuelan.

Servidor ha tratado con muchos periodistas de investigación, y si alguno un día me propone un pacto con la fiscalía llamo al psiquiátrico o llamo a la Guardia Civil.

En fin, que no se enteraba de nada, ni de los chungos, ni de las Leires, cuando de lo que no se enteraban por prepotencia y por soberbia es que la Justicia (a la que tanto desprecian) y la Guardia Civil (a la que han querido hacer la puñeta y en algún caso se la han hecho) funcionan.

No obstante, y vuelvo al origen del artículo, si alguien se ha ganado el sueldo (pagado por todos) es la maquilladora de Pedro Sánchez. Toda una profesional, una gran profesional.