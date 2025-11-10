El gobierno de Collboni reafirma su intención de acordar los Presupuestos de 2026 con BComú y ERC

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha reafirmado la voluntad del gobierno municipal de llegar a un acuerdo de cara los Presupuestos de 2026 con BComú y ERC, los cuales se someterán a votación definitiva en el pleno del próximo 21 de noviembre.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios al preguntarle por las condiciones de los Comuns, anunciadas por su líder, Janet Sanz, en una entrevista este mismo lunes: "Las acabamos de recibir y, por tanto, están por analizar, pero en todo caso, seguimos con voluntad de seguir hablando", ha expresado Bonet.

"Recordemos que, por primera vez, trabajamos en unos presupuestos que superan los 4.000 millones de euros, que tienen como ejes principales la vivienda, las personas y la seguridad como principales problemas de la ciudad y, por tanto, sería importante poderlos aprobar con el apoyo más amplio posible", ha añadido.

Entre las exigencias de BComú están volver a impulsar los Ejes Verdes de la ciudad, lanzar un plan de choque contra el sinhogarismo con la apertura de 3 nuevos centros especializado y con la activación de nuevas políticas de vivienda y redirigir los recursos de promoción turística de la ciudad a la vivienda para frenar la "situación distópica" que, a su juicio, vive Barcelona.

Finalmente, los Comuns también reclaman acabar con las compras especulativas de vivienda y asegurar la continuidad tanto del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) como de la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones de vivienda, desplegados durante el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau.