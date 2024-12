Godàs reprocha a Junqueras la ausencia de proyecto en ERC después de 2017 y este le pide respeto

El candidato de 'Nova Esquerra Nacional' a liderar ERC, Xavier Godàs, ha reprochado al expresidente del partido y candidato de 'Militància Decidim', Oriol Junqueras, la ausencia de "pista de aterrizaje" a partir del referéndum del 1-O y este le ha pedido respeto a la militancia y a los, a su juicio, represaliados.

"Me parece poco respetuoso por el esfuerzo de toda esa gente que digáis que no había nada preparado. No es cierto", ha sostenido Junqueras en un debate en TV3, el día antes de que ambos candidatos se enfrenten en la segunda vuelta del congreso de ERC, donde se escogerá al próximo líder de la formación.

Junqueras también ha reivindicado que mientras ocupaba la vicepresidencia de la Generalitat y la Consejería de Economía se redactó la Hacienda catalana que, a su juicio, es la que ha dado pie a la reforma fiscal pactada entre ERC y PSC: "Si habéis podido firmar un acuerdo de investidura con el señor Illa para que haya una mejor financiación es justamente porque alguien hizo aquella hacienda".

Por su lado, Godàs ha señalado que tras el referéndum, el cual considera el colofón de ERC, no hubo la "responsabilidad que se tendría que haber tenido en ese momento para poder acordar, como mínimo, un 'después' de 2017".

Ha vinculado este hecho a que los resultados del partido hayan ido bajando indiferentemente de si lo ha hecho bien o no tan bien a la hora de gestionar la Generalitat, y ha criticado a Junqueras que haya fundamentado su campaña en la "fantasía" de que no ha dirigido el partido los últimos 13 años.

Respecto a la 'estructura B' del partido, el exlíder de ERC se ha dirigido de forma directa a los militantes y les ha invitado a entrar "en Google y buscar el grupo 'Pa amb Tomàquet'. Allí encontraran todo lo que pasó y cómo este grupo tenía como objetivo tomar decisiones políticas y comunicativas" al margen de la presidencia, la ejecutiva y el consejo nacional del partido.

"Es esto lo que tenemos la oportunidad de acabar", ha zanjado Junqueras, ante lo que Godàs le ha respondido que esta es una cuestión que tendría que formalizar de una vez por todas, en sus palabras.

"Lo que tiene que buscar también la militancia en Google es quien era el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña hasta hace cuatro días", ha añadido Godàs, mientras que Junqueras ha reiterado que no se hace responsable, textualmente, de los abusos de confianza de la gente a quien él le había otorgado la suya.