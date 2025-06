Ibai sobre lo ocurrido en Barcelona: "no soy catalán y no hablo catalán, pero esto me da asco"

El 17 de agosto de 2017, Barcelona vivió uno de los momentos más trágicos de su historia reciente, con el atentado terrorista que dejó una profunda herida en la ciudad. Sin embargo, en medio de la tragedia, una absurda polémica comenzó a surgir: el debate sobre el idioma en el que se debían redactar los tuits y titulares de los medios de comunicación.

Ibai Llanos se pronuncia sobre el idioma en medio de la tragedia

En ese contexto de dolor y angustia, Ibai Llanos, uno de los influenciadores más populares en España, no dudó en compartir su opinión. A través de sus redes sociales, Ibai expresó su repudio por la discusión sobre el idioma en un momento tan delicado, escribiendo:

"No soy catalán y no hablo catalán, pero que en mitad de la tragedia se esté discutiendo sobre en qué idioma se ponen los tuits y los titulares me da asco."

Este comentario rápidamente se viralizó, ya que reflejaba el sentir de muchos ciudadanos que consideraban que, en situaciones tan extremas, el idioma debería quedar en un segundo plano.

La polémica sobre el idioma en el atentado de Barcelona

Ibai continuó su crítica, subrayando la insensatez de esta discusión en tiempos de sufrimiento colectivo:

"Están tuiteando en CATALÁN, en CASTELLANO, en INGLÉS e incluso FRANCÉS. ¿Qué problema tenéis? Hasta en días trágicos como este tenéis que tocar los huevos".

Estas palabras del ex comentarista de deportes reflejaron el malestar de muchos ante el hecho de que, en vez de centrarse en la solidaridad y el apoyo a las víctimas, se estuviera dividiendo a la sociedad en torno al idioma de los mensajes de condolencia.

Las declaraciones de Ibai Llanos generaron una enorme repercusión en las redes sociales. Muchos internautas respaldaron su opinión, argumentando que en momentos de crisis, el idioma no debería ser un obstáculo para la unidad. Sin embargo, también hubo quienes criticaron su postura, evidenciando las tensiones políticas y culturales que existen alrededor del idioma en Cataluña.

El mensaje de unidad en tiempos de tragedia

Más allá de la controversia generada, el mensaje de Ibai sigue siendo una llamada a la reflexión. En situaciones como la del atentado de Barcelona, la humanidad y la empatía deben prevalecer sobre las diferencias lingüísticas o políticas. El idioma de la solidaridad y el respeto por las víctimas es el que realmente importa.

Conclusión: La importancia de la unidad en tiempos de crisis

A pesar de que las discusiones sobre el idioma pueden ser relevantes en algunos contextos, en momentos de tragedia como el atentado de Barcelona, la prioridad debe ser la empatía y la solidaridad. Las palabras de Ibai Llanos siguen siendo un recordatorio de que, cuando se trata de dolor colectivo, lo único que cuenta es el apoyo mutuo, sin importar el idioma en el que se exprese.