Este es el kebab favorito de Ibai Llanos en Barcelona

Ibai Llanos, el streamer más influyente de España, ha vuelto a revolucionar las redes sociales. Esta vez no por un torneo ni por una entrevista con Piqué, sino por algo mucho más cotidiano: su kebab favorito en Barcelona. “Lo descubrí por TikTok, fui con mi amigo Pol y… es impresionante. Prueba ese kebab. No es como los demás”, confesó en uno de sus directos.

El sitio en cuestión es Mustafa’s Gemüse Kebap, un pequeño local ubicado cerca de plaza España, que muchos fans de la comida callejera consideran una joya escondida. Ibai lo resume así: “Un sitio pequeñito, justo para entrar, pedir y llevártelo. A simple vista ya dices: esto está muy bien hecho”.

Mustafa’s Gemüse Kebap: de Berlín a Barcelona con verduras a la brasa

Inspirado en el legendario Mustafa’s Gemüse Kebap de Berlín —considerado por muchos como el mejor kebab del mundo— este local barcelonés ha adaptado la receta con un giro saludable y sabroso. Nada de carne reseca ni salsas industriales.

Lo que lo hace especial es su propuesta: dürums y kebabs generosos con patatas, calabacín, cebolla y pimiento a la brasa, salsa picante suave y carne marinada al punto. Todo envuelto en pan de pita crujiente, recién tostado. También ofrecen opciones vegetarianas con falafel, igual de completas.

La calidad es tal que se forman colas constantes en la calle, incluso entre semana. Clientes habituales lo confirman: “Es el único kebab que me como a mediodía sin remordimientos. No te deja pesado, no te repite. Está todo fresco”.

El kebab, de comida denostada a street food de culto

Durante años, el kebab ha cargado con el estigma de ser comida rápida de baja calidad, asociada a la noche, la resaca y los pocos euros que quedan en el bolsillo. Pero locales como Mustafa’s están cambiando eso. Y que lo recomiende alguien como Ibai le da un nuevo estatus.

Ibai —que ha cenado en Nobu, Sushi 99 o 9 Reinas— podría comer donde quisiera. Pero ha elegido este local “porque está bien hecho y es diferente”. Y con ello, reivindica una comida humilde que también puede ser sana, sabrosa y bien preparada.

Además, en tiempos donde el debate sobre la inmigración y los negocios de comida extranjera se cuela en titulares con sesgo, Mustafa’s demuestra que la integración también pasa por el paladar: un negocio legal, pequeño, bien valorado y con filas de clientes de todos los perfiles.

Un kebab que desmonta clichés… y llena estómagos felices

En una ciudad como Barcelona, donde los precios suben y la comida buena y barata escasea, un kebab bien hecho y asequible es casi un milagro. Mustafa’s Gemüse Kebap no solo ofrece eso, sino que lo hace con personalidad, con ingredientes de calidad y sin pretensiones.

Y si alguien como Ibai Llanos lo recomienda, por algo será. Porque cuando la comida callejera se hace con cuidado, puede competir con cualquier estrella Michelin. Solo hay que saber dónde mirar. Y, como dijo Ibai, “esto no es como los demás”.