Una catalana asegura cuáles son las palabras que todo catalán traduce mal al castellano: ¿Cómo se dice...?"

Una de las cuestiones que más se generan en la sociedad española es el debate entre el castellano y el catalán. Aunque normalmente esto siempre ha sido relacionado con temas políticos, sobre todo independentistas, la realidad es que la rivalidad entre estas dos lenguas también puede ser vista desde el enfoque cultural y lingüístico. Aunque la presencia de ambas en España parece algo de lo más normal, existe una tensión constante que ha sido el resultado de muchos años de historia, diferencias de todo tipo y, en muchos casos una incompatibilidad que suele generar conflictos.

La traducción es una de las principales evidencias de ello. En Cataluña se hablan las dos lenguas, las cuales pueden irse alternando en diferentes conversaciones o no. En caso de que esto sea afirmativo, una de las prácticas que surgen de forma natural es convertir una palabra desde el catalán al castellano de forma errónea. La principales consecuencias de ello, aparte de generar incomprensiones para aquel que reciba un mensaje en concreto, es crear expresiones o palabras que en realidad no existen o que no son correctas del todo.

Formular verbos y frases que en realidad no son correctas y varios lo desconocen

Calcos, giros de palabras, estructuras mal planteadas o expresiones falsas. Todo esto, sobre todo en lugares en los que el castellano no es tan habitual en Cataluña, puede suponer una degeneración de la lengua oficial que, en caso de que se siga realizando de forma continua, puede suponer un drástico cambio en la forma de hablar el castellano en otros lugares de España.

Algunos ejemplos más evidentes y sencillos de esto pueden ser frases como "hacer un café" en lugar de "tomar un café". Lo mismo puede ocurrir con el uso inadecuado de los verbos, como es el caso de "decir". En vez de formular "Dime la hora", existen los casos en los que se expresa lo siguiente: "¿Me das la hora?". Ese es el punto de partida que radica en un grave problema: convertir en costumbre algo que es incorrecto. En este sentido, la comprensión mutua también puede suponer una mala jugada, ya que se podría estar corriendo el riesgo de la creación de una variante lingüística que siga perdurando en el tiempo.

"Hay cosas que decimos los catalanes que no sabíamos que cambiaban en castellano"

Las redes sociales, un especio de divulgación para todo tipo de temas, también cuentan con la presencia de este tipo de situaciones. Una creadora de contenido ha compartido en su perfil de TikTok cuál es su experiencia en lo relativo a la traducción del catalán al castellano. Se trata de @meryyrodriguezz2, quien ha asegurado en una de sus publicaciones que ha hablado en castellano durante toda su vida y que se comunica en catalán en muy pocas ocasiones.

"Hay cosas que decimos los catalano-castellano parlantes que no sabíamos que cambiaban en castellano. No nos damos cuenta, lo decimos mal", explica. María Rodríguez, al asegurar que ella también es partícipe de ello, ha declarado que hasta que no llegó a Madrid no se dio cuenta de que estaba haciendo algo mal

El caso del "ahora voy ahora vengo"

El primer ejemplo que se muestra en el video es el de "ahora voy ahora vengo", donde la protagonista asegura que siempre dice "ahora vengo porque en catalán es ahora vinc". Explica que, cuando formula esa frase, la reacción de la gente es de incomprensión ya que lo normal es, en ver de decir "vengo", "voy". María recalca que sería imposible que ella lo dijera de la manera correcta si no supiera que lo está diciendo mal. "Nunca diría ahora voy", sostiene.

Abre la luz en vez de encender la luz

En el segundo ejemplo que se expone ya no es una persona la que ofrece su experiencia, sino que son dos porque ha entrado en escena la madre de la influencer. Se trata de "abre la luz", cuando la forma correcta en realidad es "enciende la luz". La progenitora, ante la pregunta de "¿tú dices abre la luz, a que sí?", declara que ella también se expresa de la misma manera. Cuando María le cuenta esto a personas que "no han hablado catalán en su vida", estos se quedan impresionados. Algo similar ocurre con un marca páginas. En vez de decirlo así dice "punto de libro".

"¿Cómo dirías gomets en castellano?"

El último ejemplo que se expone es el de "gomets", que en realidad en castellano significa "pegatinas". Esto les parece tan raro que, prácticamente, se cierran en banda a decirlo de la manera correcta. "¿Cómo dirías gomets en castellano? Yo tampoco lo sé. No son pegatinas, que no, que no. Siempre va a ser gomets".