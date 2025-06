Illa se pronunciará sobre Cerdán tras estudiar el caso y evita especular sobre si debe dimitir

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que se pronunciará sobre el caso del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, una vez estudie lo ocurrido tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y ha evitado especular sobre si debe dimitir.

"No me gusta pronunciarme sobre cosas que no haya podido estudiar a fondo. Me remito a que el PSOE ha dicho que dará las explicaciones que toquen cuando tenga todo esto analizado. Hay que dar explicaciones y se darán explicaciones", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Según Illa, sólo ha podido leer titulares y aún no ha podido profundizar en todo lo ocurrido, y ha lamentado un ambiente político que, a su juicio, se caracteriza por tener "demasiado ruido".