El independentismo radical celebra su "Partido de la catalanidad" de rugby en Perpiñán (Francia)

El sábado 24 de junio, en Perpiñán, se celebrará el “Partido de la catalanidad” que enfrentará a los Dragons Catalans contra los Leigh Leopards de Inglaterra. El partido de rugby en XIII, de la Superliga europea, se disputará a las 19 horas en el estadio Gilbert Brutus.

La ultra independentista lataforma per la Llengua i Dracs Catalans aprovecharán esta jornada deportiva para organizar una serie de actividades, actos y actuaciones musicales para difundir la cultura y lengua catalanas. Justo antes del partido, en las cercanías del estadio, habrá una actuación de los Castellers del Riberal. Además, de 18 a 19 horas, en la zona Guasch, habrá un concierto de Julio Leone y su grupo.También se hará una danza de gigantes a cargo de las collas gigantes de Els Gegants de Perpinyà, la colla de Tuïr y la Colla Gegantera del Soler. El grupo Els Clairanencs será el encargado de poner la música.Ya una vez dentro del estadio, Aire Nuevo de Bao hará una actuación castellera durante el calentamiento de los jugadores. Además, la Colla Sardanista joven “Colla siempre adelante” bailará una sardana al ritmo de Coti x Coti, de The Tyets.Por otro lado, Plataforma per la Llengua, patrocinadora del “Partido de la catalanidad”, hará un discurso de bienvenida, que correrá a cargo del presidente de la entidad, Òscar Escuder. Para concluir los actos previos al partido, la coral infantil de las escuelas Sant Josep y Maintenon, con Fred Ribagorçana y Ramon Gual, interpretarán Els Segadors.

En la media parte, el colectivo Aire Nuevo de Bao dará una vuelta al campo con su Dragón de Fuego. Y finalmente, para acabar la jornada, Julio Leone y su grupo harán un concierto en las cercanías del estadio.

El “Partido de la catalanidad” se puede celebrar gracias al acuerdo de colaboración que ambas organizaciones -Plataforma per la Llengua i els Dracs Catalans- firmaron el 18 de marzo pasado para promocionar el catalán en el club de rugby en XIII de Perpiñán. El presidente de la entidad, Óscar Escuder, y el presidente del club de rugby, Bernat Guasch, escenificaron el acuerdo en una cena tras el partido, que enfrentó a los Dragons en el Hull Kingston Rovers de Inglaterra.

A través de este convenio, los Dragons se comprometían a aumentar la presencia del catalán en el club y a tratar la lengua de la misma manera que lo hacen con el francés y el inglés, que son las otras lenguas del equipo.