Una joven de 19 años alérgica a los frutos secos lleva 7 meses en coma por tomar un batido con pistachos

La vida de esta joven no volvió a ser la misma después del 28 de septiembre de 2022. Marta Pérez, una chica de 19 años de Ibi, Valencia,pero nacida en Cardona, fue al gimnasio con su amiga, sin saber que no volvería a casa. Tras terminar la clase, el propietario del gimnasio les ofreció un batido a ella ya su amiga. Marta, alérgica a los frutos secos, pidió al profesor si el batido llevaba frutos secos. Le dijo que no y se lo tomó. Aquí empezó su calvario. Después de tomar el batido, ella misma se dio cuenta de que algo no iba bien y se fue directamente al CAP, sin pasar por casa. Al centro de salud le dieron una dosis de Urbason y la enviaron a casa, pero como su madre sabía que no era suficiente, insistió en volver. Cuando la madre y la hija volvían hacia el CAP Marta empezó a ponerse lila ya no poder respirar. Empezaba el inicio del calvario: Marta sufrió un paro cardíaco. Su corazón estuvo sin latir durante 10 minutos y quedó en coma.

El calvario de Marta tuvo un choque anafiláctico a causa de una reacción alérgica provocada por el pistacho que llevaba el batido que le dio el profesor del gimnasio. Nació en Cardona, pero su familia se trasladó a la Comunidad Valenciana y vivían en Ibi. Ha pasado por diferentes hospitales. Primero estuvo ingresada en el hospital público de Alcoy, pero no la trataron bien y la familia la trasladó a un centro privado de Valencia. Ahora, el tratamiento en la clínica privada está a punto de finalizar y sus padres han puesto en marcha una campaña solidaria para conseguir recursos económicos para poder trasladar a Marta a casa con unos buenos aparatos médicos.

La plaza de la Feria de Cardona se llenó este domingo en los actos benéficos por Marta. Hasta un total de 22 entidades promovieron todo tipo de actividades a lo largo de la jornada, que no terminará hasta la noche, para recoger dinero, que servirán a la familia para pagar tratamientos, para la recuperación y para material sanitario, entre otras cosas. Lo explicaba su tía, Carmen Pérez, agradecida por todo el apoyo recibido a lo largo de una mañana que “ha sido todo un éxito”. Al mediodía, se habían recogido 2.120 euros, y todavía quedaba el recuento final.