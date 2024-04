Junts asegura que su rival a batir el 12-M es Pedro Sánchez

Por si la estrategia electoral de Junts en la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo no había quedado suficientemente clara, esta mañana, su secretario general, Jordi Turull, la ha vuelto a exponer públicamente. Lo ha hecho en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el céntrico Hotel Palace de Barcelona, dando por hecha la victoria de los posconvergentes en el espacio independentista por encima de ERC y situando a los socialistas como principal rival a batir. En estos términos se han expresado tanto Turull como la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ante la plana mayor de Junts, aunque yendo más allá: "estas elecciones no son una dicotomía entre Puigdemont y Salvador Illa sino entre Puigdemont y Pedro Sánchez". El PSC, para los posconvergentes, es ahora una "marioneta de la Moncloa" y exigen que la Generalitat no esté "tutelada desde Madrid". Una victoria de los socialistas se entendería como una victoria del presidente del Gobierno y sus impopulares políticas para con el independentismo catalán llevadas a cabo en los últimos tiempos.

"El 12 de mayo va de poder decidir por nosotros mismos o de que nos decidan", ha sostenido Turull. En privado, los dirigentes de Junts hacen, si cabe, mayor hincapié que en público de la importancia que tienen para ellos estos comicios, pues una significativa derrota -como auguran algunos sondeos- podría "entorpecer" el regreso prometido de Carles Puigdemont y limitar las aspiraciones del conjunto del bloque independentista. "Vamos a por todas", ha insistido el secretario general de Junts, que también ha puesto el foco en el retroceso económico de la región -del que ha culpado a ERC por su "exceso de burocracia"-, el sistema educativo catalán, la inmigración o la gestión, de forma genérica, del Govern liderado por Pere Aragonès, ahora en funciones. "No es lo mismo la gestión sin ambición que la ambición en la gestión", ha defendido Turull, en relación al ejecutivo actual, a quien ha acusado, también, de hacer un uso partidista de las instituciones. En el conjunto de su crítica política, que ha durado alrededor de una hora, también ha cargado contra los jueces, alegando, literalmente, que de no aplicar correctamente la ley de amnistía estarían prevaricando.