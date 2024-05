Junts se compromete por escrito a no pactar con Aliança Catalana

Una de las incógnitas que planteaban los distintos escenarios postelectorales ha quedado resuelta. Junts se ha comprometido por escrito -después de que su representante en el debate de anoche de TV3, Josep Rull, lo comunicara- a no pactar con Aliança Catalana en el Parlament de Cataluña. El partido de Sílvia Orriols, que puede dar la sorpresa y entrar en el hemiciclo catalán con un buen puñado de parlamentarios, no puede entrar en la ecuación que haga regresar al candidato Carles Puigdemont a la Generalitat. De esta manera, la mayoría independentista podría quedar debilitada, pues las encuestas apuntan que sólo con la presencia de los ultraderechistas podría el secesionismo, en el más optimista de los casos, reeditar la cuota que ha mantenido en las últimas legislaturas. Orriols, que dijo en este diario que estaba "dispuesta a darle una segunda oportunidad a Puigdemont", sabe a partir de hoy que Junts no se sentará con ellos ni podrá recibir sus votos "ni por acción ni por omisión". La alcaldesa de Ripoll ha reiterado en múltiples ocasiones que "se ha demostrado que los cordones sanitarios benefician a Aliança Catalana".

Este acuerdo también ha contado con la rúbrica de ERC, Comuns-Sumar, la CUP y PSC, que tampoco podrá, en esta misma línea, contar con los votos de Vox para un supuesto nuevo Govern "sin formaciones independentistas en el mismo". Rull, número tres de Junts por Barcelona, reprochó al candidato socialista, Salvador Illa, haberse manifestado de la mano del partido de Santiago Abascal e Ignacio Garriga en el pasado, pero el exministro de Sanidad ha sido tajante a lo largo de la campaña respecto a su política de pactos con "la extrema derecha": "Ni con Orriols, ni con Vox". Los posconvergentes, por contra, han esperado hasta esta recta final de la carrera electoral para manifestarse de forma clara en este sentido. Suscriben ahora en este comunicado que "los derechos humanos son fundamentales" y se comprometen, además, a excluir a ambas formaciones de la Mesa del Parlament y de las comisiones parlamentarias y a "no suscribir ninguna iniciativa parlamentaria conjunta" con ellos.

Este pacto, que lleva por nombre "Declaración contra el racismo y la extrema derecha de las candidaturas a las elecciones del 12 de mayo de 2024", ha sido impulsado por la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), quien ya promovió un acuerdo de estas características hace unas semanas que sólo contó con el apoyo de ERC, comunes y CUP. Una vez excluidos tanto Vox como Aliança Catalana de la formación de mayorías que puedan investir un presidente tras las elecciones del próximo domingo, las opciones de bloqueo y repetición electoral se intensifican. "Apelamos a la responsabilidad colectiva para no llegar a esta dicotomía", declararon los firmantes del acuerdo, perfectamente conscientes de que puede darse este escenario. Entre Orriols y Garriga, "la extrema derecha, independientemente de la bandera en la que se refugie", podrían sumar hasta 15 escaños en la Cámara según apuntan los sondeos. Vox, en cualquier caso, obtuvo 11 en las pasadas elecciones, y el cordón sanitario que le fue impuesto se ha cumplido a lo largo de la legislatura que terminó con el fracaso presupuestario del presidente Pere Aragonès por falta de mayorías.