Junts y ERC, contra las inversiones «sin presupuestos» de Salvador Illa

Los dos partidos principales de la oposición en el Parlament de Cataluña, ambos independentistas, se mostraron críticos con que Salvador Illa, presidente de la Generalitat, anunciase el pasado viernes la puesta en marcha de unas inversiones de 18.500 millones de euros hasta el año 2030 «para que Cataluña recupere el liderazgo económico en España».

Cabe recordar que el Govern cuenta con unos recursos limitados, pues la semana pasada, a instancias del ejecutivo, el Parlament aprobó la prorrogación de los presupuestos (con el voto en contra de Junts y con los republicanos votando a favor). Fue así después de que Illa no fuese capaz de cerrar un acuerdo presupuestario con sus socios de investidura, principalmente con ERC, quienes pedían avances claros en el acuerdo entre Generalitat y Estado para cerrar una financiación singular para Cataluña.

El "humo" de las inversiones

En concreto, el portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, criticó ayer que Illa no explicó «ni cómo ni cuándo ni dónde» llevará a término estas inversiones. Por eso mismo, aseguró que el presidente «vende humo detrás de una normalidad institucional ficticia que no existe porque ni si quiera tiene presupuestos como prometió».

A ojos de Rius, «un Govern sin presupuestos no puede prometer inversiones ni para este año ni para los próximos. Además, el de Junts también criticó el enfoque que hizo Salvador Illa de querer «liderar por delante de Madrid algunas cuestiones económicas». Para Rius, Cataluña no tiene que adelantar a Madrid porque «hay que recordarle a Illa que Cataluña ya lidera» muchos sectores.

Para demostrarlo, Rius enumeró una serie de aspectos en los que, según sus datos, la autonomía catalana supera a la liderada por Ayuso: la ocupación, las exportaciones, la producción industrial, el turismo y el número de visitas, la cantidad de inversiones tecnológicas y las empresas tecnológicas. Todo esto, a ojos del portavoz «teniendo en cuenta que Madrid goza de los efectos de la capitalidad, sede de grandes empresas y de todo el funcionariado, y que también está dopada de infraestructuras desde hace décadas».

Rius, pues, lamentó que el presidente de Cataluña «no sea fiel a la realidad, que mienta sobre quién es la locomotora, y que no hable de la infrafinanciación que padece Cataluña desde hace tiempo. Además, sacó pecho de que, «mientras Illa vende humo», Junts ha conseguido inversiones reales para Cataluña con su trabajo en Madrid, a ojos de RIus, como el haber conseguido que se eliminen los impuestos extraordinarios a las energéticas, lo que provocará «la creación de muchos empleos.

"Exigencia y ambición"

Por su parte, el Vicesecretario general de Comunicación de ERC, Isaac Albert, se refirió también al enfoque de Illa como equivocado porque, para él, Cataluña «no tiene que mirar a Madrid, si no a las regiones económicamente más prósperas de Europa, pues el problema de Cataluña no es Madrid, sino el Estado». Además, pidió «exigencia y ambición» en la política económica catalana para «hacer avanzar al país».

Una exigencia y ambición que, para él, le faltó a Illa en la presentación de sus inversiones, pues a su modo de ver, Illa tiene que apretar en las reuniones que tendrán lugar entre el Estado y la Generalitat para discutir acuerdos económicos y políticos. Para ERC, es la oportunidad para exigir «la soberanía fiscal para Cataluña».

Por su parte, Salvador Illa explicará el plan económico y de inversiones de Cataluña en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el jueves 20 de marzo ante empresarios y directivos. Además, él prometió un «clima de estabilidad y certidumbre para invertir».