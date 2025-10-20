Montero asegura que "ninguna CC.AA. va a perder recursos" con la financiación singular

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que "ninguna comunidad autónoma va a perder recursos" con el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña que el Gobierno y la Generalitat pactaron.

En una atención a los medios antes del foro 'World in Progress' en Barcelona, ha asegurado que están "trabajando mucho para cumplir con las diferentes premisas" que hay encima de la mesa, y ha citado los acuerdos suscritos con el Govern y el principio de solidaridad.

"Uno es lo que se firmó en la reunión bilateral con la Generalitat de Catalunya, pero igualmente el compromiso del presidente de que ninguna comunidad autónoma va a perder recursos, y por otra parte se va a garantizar la solidaridad en todo el territorio. En esto estamos trabajando", ha sostenido.