La nueva carrera que solo podrás estudiar en Cataluña: un perfil polifacético, plazas muy limitadas y muchas salidas

Las notas de la Selectividad 2025 ya se han hecho oficiales en varias comunidades de toda España. Un ejemplo donde los alumnos todavía no saben cuáles han sido sus calificaciones finales es Cataluña, destino en el que las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se realizaron una semana después en relación a todo el territorio español.

Hace una semana, tanto el 11, 12 y el 13 eran las jornadas clave y, por ende, las más importantes para todos aquellos que quieran cursar una carrera universitaria. No obstante, la semana pasada ya ha quedado en la historia y ahora toca pensar en lo que se avecina. La fecha que deben apuntar en el calendario todos estos estudiantes es el miércoles 25 de junio que, según la web de la Generalitat de Cataluña, será el día en el que las calificaciones estarán visibles para todos.

El examen de Filosofía de la Selectividad de Cataluña incluye textos de Nussbaum y Descartes Europa Press

Los alumnos que hacen la PAU se juegan su futuro

Durante la Selectividad se avivaron todas las emociones posibles a la vez. Algunos hicieron frente a estos exámenes con motivación, confianza, ilusión y orgullo, mientras que a otros les invadieron la ansiedad, el agobio y la frustración. En casi todos los casos, por no decir en los 44.000 estudiantes matriculados para la PAU 2025 en Cataluña, el alivio llegó en el momento en el que estas pruebas llegaron a su fin, como también el miedo, algo que a día de hoy seguirá invadiendo las mentes de varios por esa incertidumbre hacia la publicación de su nota final.

Por eso, el temor también aparece cuando se cree que no se ha estado a la altura o que, directamente, no se alcanza la nota de corte requerida para la carrera que tanto se ansía. A medida que se va acercando la fecha de la publicación del veredicto de aquellos quienes corrigen, esa inseguridad es el principal síntoma que puede desencadenar en insomnio, nerviosismo o, incluso, en pensamientos relativos al fracaso. De hecho, para los alumnos no solo se trata de una cifra, sino que también es el reflejo de varios años de esfuerzo que se lo juegan a una baza de tan solo tres o cuatro días; al fin y al cabo, están luchando por conseguir el mejor de los futuros posibles.

Una carrera que pide la nota mínima para entrar

Pese a que hay carreras en las que la nota de corte, en caso de ser alta, puede ser el mayor obstáculo de todos, también existen aquellas en lo que esto no es lo más importante. Hay casos en los que, tan solo, se pide un 5 sobre 14, y esto no tiene por qué plasmar que el grado que se vaya a cursar sea menos prestigioso que el de aquellos más exigentes, o que vayan a haber menos salidas profesionales.

Las propinas en EE.UU. y la desaparición de platos tradicionales, temas de las PAU de Inglés en Cataluña Europa Press

Lo cierto es que existe una nueva carrera que solo se puede cursar en Cataluña y en la que se pide esa misma nota. Se trata del Grado Universitario en Gestión y Digitalización en el Deporte, una formación que está disponible en la Euncet Business School, en el campus de Barcelona Can Dragó, un centro adscrito a la más que reconocida Universidad Politécnica de Cataluña.

Tan solo 35 plazas disponibles

Se trata de un grado que mezcla las funciones más tradicionales de la gestión empresarial con aquellas que son más novedosas y, por tanto, digitalmente avanzadas. Además, se incluyen materias que tienen que ver con la administración, el marketing, el análisis de datos, la inteligencia artificial o el diseño y operación de las instalaciones deportivas.

Aparte de presentar la sencillez de que solo se pide la nota mínima (5/14), sí que aparece una particularidad que puede hacer de esta carrera una de las más demandadas de todas. Han establecido un límite de tan solo 35 plazas, por lo que se recomienda estar muy atento a las fechas de matriculación.

En cuanto a las salidas profesionales, los itinerarios marcan dos especializaciones. La primera está centrada en la planificación y la organización de instalaciones deportivas, mientras que la otra está más destinada al análisis y tratamiento de datos deportivos. Por ello, los trabajos más frecuentes tendrán que ver con el marketing deportivo, la dirección de centros, la analítica basada en predicciones, la consultoría de datos o el análisis al rendimiento de entidades relacionadas con el mundo del deporte.