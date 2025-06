Así se vivió el primer día de la Selectividad en Barcelona: "No es justo ni para ellos ni para nosotros"

La jornada de ayer, 11 de junio, en Barcelona estuvo marcada por el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2025, como también en las demás provincias de toda Cataluña que han tenido que examinarse cuando los demás españoles ya habían terminado la Selectividad. El alumnado catalán, que ahora mismo se estará descansando tras el examen de Historia o Historia de la Filosofía, no terminará lo que antes se llamaba EBAU hasta mañana viernes, 13 de junio, un día que estará lleno de alivio, descanso y, por supuesto, fiesta entre los estudiantes.

La zona universitaria de Barcelona tuvo una jornada 'movidita', y así lo corroboraron todos aquellos que quieren acceder a la carrera que tanto desean. Las primeras reacciones revelaron opiniones de todo tipo, en las que se reflejaron ese deseo por obtener las mejores notas de corte, esa satisfacción por terminar los primeros exámenes e, incluso, alumnos que se han sentido engañados por la metodología final de estas pruebas.

Comienzan las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Cataluña Lorena Sopêna Europa Press

"Cometer faltas no tendría que ser algo que afectara mucho a la nota"

En unas declaraciones recogidas por la Agencia Catalana de Noticias, se pueden ver a varios estudiantes opinando sobre sus primeras sensaciones de los exámenes. El primer tema que tratan es la últimapolémica que ha habido por el sistema de corrección de las faltas de ortografía en todas las asignaturas; finalmente, las materias lingüísticas y de humanidades serán las únicas que verán reducidas sus notas en caso de que haya aluna falta.

Todos coinciden en que ninguno debería cometer faltas de ortografía en segundo de bachillerato y que también es "importante saber escribir bien en todas las asignaturas". Es cierto que un joven cree que "cometer faltas no tendría que ser algo que afectara mucho a la nota", pero también otro opina que "no hace falta solo restar puntos en catalán o lenguas. En Biología, por ejemplo, si te equivocas también debería contar".

"Los profes no sabrán cómo corregir"

Algo que consideran que les ha afectado mucho es el cambio de modelo de la PAU. Explican que "los cambios se tendrían que hacer cuando entras en primero de bachillerato, no cuando estás en segundo o a mitad de segundo". Esto les condiciona porque no han tenido tantos modelos para prepararse para la EBAU, algo que ha generado altos niveles de estrés entre el alumnado ya que "no tenemos ningún examen de referencia y nos iban añadiendo temario".

A pocas horas del inicio oficial de los exámenes, los estudiantes iban "con miedo, pero cuando vimos el examen vimos todo lo habíamos trabajado". Una joven revela que se sentía "un poco tensa", ya que se tenían que enfrentar a un modelo nuevo que "los profes no sabrán cómo corregir". Aseguran que esta metodología afectará en su nota debido a la "falta de ejercicios para practicar"; de hecho, uno de los entrevistados cree que terminará sacando "un cinco raspado".

"Sentí incertidumbre al ver el examen"

En otra información recogida por el periódico Metrópoli Abierta, los alumnos fueron más específicos y contaron, en primera persona, cómo fueron los primeros instantes antes de la Selectividad. Uno de los entrevistados aseguraba que no había dormido nada y que se había quedado repasando "hasta las tres de la mañana". Esta es la técnica que utilizan muchos, como por ejemplo otra joven que revela que el día anterior solo repasó. "Nada de estudiar, solo apuntes rápidos y descansar la mente", explicó.

El primer examen de todos fue el de Lengua Castellana, materia que sorprendió a los estudiantes con una redacción que estaba centrada en el concepto de la incertidumbre. Este fue el sentimiento que estaban sufriendo todos antes de entrar a las clases. Pese a que algunos estaban ahí "por si acaso, no necesito nota", otros sentían "incertidumbre al ver el examen".

La Selectividad de Castellano en Cataluña incluyen textos sobre la incertidumbre, Baroja y Azorín Europa Press

"Me he sentido engañado"

Gran parte de los alumnos había tirado de otra estrategia muy típica para superar estas pruebas: memorizar todo el temario 'de pe a pa'. Sin embargo, el examen de Lengua Castellana fue demasiado abierto y mucho más reflexivo de lo esperado. "Nos dijeron que habría que estudiar mucho más, y luego llega esto… Era fácil, sí, pero muy poco claro". De hecho, un estudiante llega a asegurar que se ha "sentido engañado".

Dos profesoras fueron contundentes frente al nuevo sistema de control de las faltas de ortografía, algo que les ha parecido injusto a ambas. "Nos hemos pasado el año corriendo para poder darlo todo. No es justo ni para ellos ni para nosotros". El testimonio de otro chico mostró cuál fue la actitud de su centro con respecto a este aspecto gramatical: “En mi instituto nos lo han trabajado mucho. Sabíamos que podía contar, y nos prepararon bien”.