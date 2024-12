Los opositores a Junqueras se preparan para ganar influencia en el partido

Oriol Junqueras se hizo con la presidencia de Esquerra Republicana de Catalunya el pasado 14 diciembre dispuesto a «recoser» el partido y a poner fin a todas las grietas y tensiones internas. «Hoy las candidaturas han terminado, hoy solo hay un partido», declaraba el ya presidente tras su ajustada victoria con el 52% de los votos frente a la lista liderada por Xavier Godàs, Nova Esquerra Nacional. Desde entonces, el nuevo líder ya ha empezado a realizar cambios para reorganizar espacios y gestionar el día a día. Sin embargo, su núcleo no es el único que se ha movido. Las listas perdedoras, Nova Esquerra Nacional, de Godàs, y Foc Nou, de Helena Solà, al haberse quedado fuera del ejecutivo han seguido trabajando para defender sus posturas de cara a la segunda parte del congreso, donde se discutirán y aprobarán ponencias organizativas y estratégicas. Será un momento perfecto, pues, para ganar influencia e impacto en el partido.

La segunda fase del congreso de Esquerra se celebrará el fin de semana del 15 y el 16 de marzo y constará de una ponencia política para actualizar la estrategia, otra que llevará el nombre «Objetivo 2031: alcanzar la mayoría social en favor de la independencia», y una tercera para reformar los estatutos. La nueva dirección ya ha planteado nombres de su entorno para conformar los equipos de trabajo, y ahora está a la espera de integrar a miembros de las dos candidaturas restantes.

En cuanto a Nova Esquerra, lista respaldada por Marta Rovira y Pere Aragonès, se reunirá después de las navidades para ver de qué manera encaran el proceso. Aseguran que seguirán defendiendo lo que han defendido durante toda la campaña para elegir presidente, y harán todo lo posible para que sus ideas se reflejen en las ponencias. El matiz discursivo que más los diferenció con respecto a la candidatura de Junqueras, Militància Decidim, y la de Foc Nou, fue el insistir en que ERC debe volver a ser una organización únicamente de izquierdas e independentistas, y que no debe intentar abarcarlo todo y «contentar a todo el mundo» como, aseguran, hacen los de Junqueras. En cuanto a la participación en el congreso, los de Godàs propusieron durante la campaña que las ponencias se redactaran de forma conjunta con miembros de todas las listas.

Sin embargo, en estos foros la mayoría serán nombres elegidos por la nueva dirección, aunque también han invitado a Nova Esquerra y a Foc Nou a proponer participantes. De momento, Nova Esquerra Nacional ya ha propuesto a seis personas para las tres ponencias. Ahora bien, desde la candidatura ven con cierto escepticismo que su participación pueda ser efectiva, ya que la mayoría de los miembros de las ponencias son de la candidatura de Junqueras y, en caso de discusión, tendrán mayoría a la hora de elaborar los textos. Por eso, planean presentar enmiendas a los temas de debate expuestos en el congreso.

Por otra parte, la candidatura de Godàs ha rechazado plantear candidatos por la comisión de la verdad sobre la estructura B, que en campaña calificaron de órgano de «purga», y también a la comisión de seguimiento de pactos, puesto que consideran que ya existen órganos de seguimiento sobre los acuerdos con PSC y PSOE tanto en Cataluña como en Madrid.

También Foc Nou pretende generar impacto en la segunda fase del congreso. La candidatura de Helena Solà, que obtuvo un 12,6% en la primera vuelta y quedó descartada en la segunda, en la que ya no pidió el voto ni por Junqueras ni por Godàs, prepara una asamblea para después de Navidad para decidir cómo actuar. No será hasta este encuentro cuando decidan si participan o no en los órganos del partido, o si se organizan a través de la introducción de enmiendas. En este caso, la candidatura, rupturista con la estrategia de las otras dos, apuesta por resituar la independencia en el centro de la acción política y no descarta la vía unilateral para llegar.

Otra cuestión que puede marcar la segunda fase del congreso es la propuesta que planteaban tanto Nova Esquerra Nacional como Foc Nou de separar partido y gobiernos. Es decir, una apuesta para que ni el presidente ni la secretaria general de ERC puedan ser jefes de lista en cualquier cita electoral. Consideran que hay que separar acción institucional de la política. Asimismo, durante toda la campaña han expuesto que si Junqueras quiere presidir ERC es para dar el salto después a una candidatura a la Generalitat. A estas alturas es imposible porque todavía no se le ha aplicado la amnistía, pero Junqueras ya ha mostrado la voluntad de aspirar a la presidencia de la Generalitat.