Pablo Gallego Boutou gana el I Premio de Narrativa Diana Zaforteza

El escritor Pablo Gallego Boutou se ha alzado con el I Premio de Narrativa Diana Zaforteza, dotado con 20.000 euros, que se ha fallado en Barcelona."Bar Urgel", que es como se titula la obra premiada, destacó entre los 439 originales presentados a la primera edición de este galardón que quiere recordar la labor de la desaparecida editora que da nombre al mismo. Así lo destacó el jurado que estuvo formado por Héctor Abad Faciolince, Isabel Coixet, Aixa de la Cruz, Ignacio Martínez de Pisón y Azahara Alonso, además de contar con Edurne Portela como directora literaria del premio y a Ricard Planas como gestor cultural y director ejecutivo del mismo.

“Bar Urgel”, que será publicada por Galaxia Gutenberg, es el estreno de Gallego Boutou en la narrativa de ficción. “Es mi primera novela. Empecé a gestarla en 2021”, explicó en rueda de Prensa. La obra nació “en una época de poco trabajo” y frecuentando un bar, el que da título a la obra, “en el que sucedieron cosas que empezaron a interpelarme”. “Cuando vi el premio pensé que era una oportunidad tremenda, que era un buen momento. Decidí no coger otros trabajos para hacer de este mi trabajo”, aseguró sin disimular su felicidad por la obtención del premio.

El escritor reconoció que el trabajo de escritura del libro fue "un proceso arduo. No sabía qué estaba escribiendo una novela. Me gusta tomar notas, tengo listas y listas de cosas que me interesan, pero un día el dueño del bar dijo "tendría que escribir un libro. Me forraría con las personas que pasan por aquí". Estaba allí y me di cuenta que era verdad. No quería que me identificaran con el personaje protagonista. Es un hombre marcado por la relación con el padre". A este respecto definió "Bar Urgel" como "una novela iniciática" que también contiene "una reflexión sobre Madrid y sus huecos. Son también otras historias, como Luis el Gordo, alguien que ha sufrido mucho "bullying", una búsqueda de la belleza de los excluidos".

Pablo Gallego Boutou tiene publicado un poemario, "Nival", reconociendo, a este respecto que "el terreno de la palabra poética es donde me he relacionado más. Me refiero al hecho de alumbrar la belleza a través de lo poético, buscar un humor. No entiendo diferencia entre literatura y la realidad. Poesía y humor debían estar en la novela de una manera equilibrada".

El escritor tiene tras de sí un amplio recorrido en el mundo de la interpretación, algo que también aparece en "Bar Urgel" porque "mi condición de actor no presente de una manera obvia, pero sí en la oralidad de ciertos personajes. Me ha ayudado mucho a dibujar los diálogos. Ser actor me ha ayudado a construir unos diálogos que dichos en voz alta tienen un sentido". A este respecto reconoció que "he fantaseado con convertir la novela en guion".

El Premio de Narrativa Diana Zaforteza se entregará en Barcelona el próximo 23 de octubre, día en el que también se publica el libro. A esta primera edición se presentaron un total de 439 originales tanto de ámbito nacional como internacional.