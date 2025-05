Un periodista de TV3: "España es un país podrido"

El digital ‘El Triangle’ ha denunciado que un periodista de la sección de Deportes de TV3, Xavi Torres, aseguró que España «es un país podrido». En una entrevista en el digital Vilaweb comentó los incidentes que se produjeron en la reciente final de la Copa del Rey cuando unos jugadores del Real Madrid intentaron agredir al árbitro: “Es una rama más de este país podrido. Todos los órganos de decisión están ahí y todos están formados por gente que ha tenido relaciones con el Madrid, sean reales, laborales o emocionales. Cuando las cosas se deciden desde allí pasan estas cosas”.

En otro momento de la entrevista repasó como fue secretario de la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catalanas, y cómo le denunciaron ante los tribunales por apropiación indebida de dinero, causa que acabó en nada: “Es un elemento más que me convence de algo que desde la adolescencia tengo claro, que es que tenemos que marchar de este país. Es un país podrido que se salta todos los códigos éticos por la unidad de España, y a mí no me interesa estar ahí. Y me da igual ser más pobre y más desgraciado, pero con estos a mí me da mucha pereza».