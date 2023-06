La planta más venenosa y mortal de Europa se extiende por Cataluña: un excursionista al borde de la muerte tras ingerirla

Los Bombers de la Generalitat rescataron el viernes a un excursionista en el Pic de l’Àguila, en Queralbs (Girona), en estado grave después de ingerir anapel azul, considerada la planta más tóxica de Europa. El hombre estaba mareado, con vómitos, tenía poco pulso radial y la piel de las extremidades de color azulado, informó el cuerpo. Efectivos de los Bombers y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) lo monitorizaron y fue evacuado en estado grave al Hospital Josep Trueta de Girona, dónde se lo derivó al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Esta planta abunda en el Pirineo, se extiende desde la Vall d’Aran y la Alta Ribagorça hasta la Cerdanya, el Ripollès, la Breña, el Conflent y el Vallespir. Se encuentra cerca de los cursos de agua y a los bosques a una altitud comprendida entre 1.500 y los 2.500 metros. Se ve fácilmente por su color vistoso y porque llega a los 1,5 metros de altura. La flor de la planta brota en verano, concretamente entre en julio y octubre, a pesar de que las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado que florezca antes de tiempo. Como no hay ningún animal que se la coma, es muy abundante incluso en prados donde pace el ganado.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ya alertó en 2021 a sus visitantes para que no tocasen el acónito, que también puede encontrarse en laderas rocosas y muy a menudo entre otra vegetación como enebros o cardos.

Efectos

Los efectos que causa su ingesta o, incluso, el contacto con la planta son quemaduras en la boca, salivación, vómito y diarrea, pero en casos extremos puede causar problemas cardiacos, coma e incluso la muerte.

Los últimos en alertar de las consecuencias de esta planta ha sido la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, que recomienda no tocarlas si no se tiene la confianza absoluta de que no son tóxicas.

La ‘tora Blava’ no es la única planta altamente tóxica que se puede encontrar en Cataluña, al menos 51 plantas que crecen en el Pirineo están etiquetadas como plantas muy tóxicas para el consumo humano y animal.