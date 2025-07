Problemas para el PSOE: ERC cree que la ordinalidad no queda blindada en el acuerdo de la bilateral

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado este martes que el principio de ordinalidad "no queda blindado" en el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de la comisión bilateral de este lunes sobre el modelo de financiación singular para Catalunya.

"El principio de ordinalidad debe estar claro y determinado. No puede ser que no se hable con claridad y que, por tanto, solo forme parte del preámbulo. Catalunya está harta de los preámbulos y de las exposiciones de motivos", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya.

Capella ha pedido más concreción respecto a este tema y al calendario, así como en la definición de la hacienda catalana, y exigido que el IRPF lo recaude la Agència Tributària de Catalunya en 2026: "Exigimos que sea así porque forma parte del acuerdo", ha dicho, en referencia al pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Ha afirmado que en la bilateral de este lunes "seguramente ya se debía concretar como se tenían que hacer determinadas cuestiones", aunque se ha mostrado de acuerdo con que debe haber un periodo de transición porque no es una cohesión menor, en sus palabras, pasar de recaudar 5.000 millones en impuestos a 30.000.

Sobre la posibilidad de nuevos acuerdos con el Gobierno o con el Govern, ha afirmado: "No habrá nuevos acuerdos si no hay cumplimiento de los acuerdos, y en estos momentos no progresan al ritmo que tocaría. ¿Ayer era un paso? Sí. ¿Es un paso en la línea correcta? Bueno, hay que mejorar muchas cuestiones".