¿Qué estudiantes procrastinan más en Cataluña? Un estudio da la respuesta

Los hombres y los estudiantes de carreras audiovisuales tienden a procrastinar más que los de otros estudios. Así lo ha concluido un estudio de la Universitat de Barcelona (UB), publicado en la revista 'Journal of Further and Higher Education'.

La investigación analiza por qué muchos estudiantes universitarios posponen de manera habitual tareas importantes y qué factores están relacionados para actuar así. Para realizar el estudio participaron más de 900 estudiantes de la UB, la mayoría de ciencias sociales y humanidades, a los que realizaron encuestas y cuestionarios psicológicos.

El texto, según ha informado la Universidad, explica que la mala gestión del tiempo, al no planificar bien las tareas, los rasgos de personalidad, como la baja responsabilidad o impulsividad o el malestar psicológico (ansiedad, estrés…) influyen en la tendencia de los estudiantes a procrastinar.

Las conclusiones del análisis muestran que los hombres tienen una mayor tendencia a procrastinar que las mujeres. Además, el 61% de las razones por las que los estudiantes procrastinan se pueden explicar por tres factores: "tiempo, personalidad y bienestar emocional".

La procrastinación, advierte el estudio, "no es simplemente una cuestión de pereza o de falta de voluntad", sino que muchas veces está relacionada con problemas para organizarse, una baja tolerancia al estrés, el miedo al fracaso o un rendimiento más bajo en los estudios.

Para revertir la situación de estos estudiantes, la investigación propone enseñar técnicas de planificación y gestión del tiempo al alumnado, ofrecer apoyo emocional y estrategias para manejar el estrés y también realizar un seguimiento individual "especialmente en momentos de transición, como el primer año de universidad o los periodos de exámenes".