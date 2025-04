La razón por la que Cataluña no es la comunidad mejor preparada militarmente: este es su rival más temido

La defensa nacional de nuestro país es competencia exclusiva del Estado español, la cual es gestionada a través de las Fuerzas Armadas. En el caso de Cataluña, la cual no es una Comunidad Autónoma con el mayor poderíoen este aspecto, destacan varias instalaciones para llevar a cabo competencias militares, como pueden ser las siguientes:

Indudablemente, el primero es el Gobierno Militar de Barcelona, un edificio albergado en la Ciudad Condal en el que el Ejército de Tierra realiza su trabajo; estas instalaciones dependen del Ministerio de Defensa y, actualmente, alberga la Jefatura de la Tercera Subinspección General del Ejército y también el Centro de Historia y Cultura Militar Pirenaico.

Otra es el Castillo de San Fernando, el cual está situado sobre una colina en Figueras, Gerona. Se trata de una gran fortaleza que se construyó durante el siglo XVIII y es la que mayores dimensiones tiene de toda la comunidad. A lo largo de la historia, ha tenido múltiples usos y ha sido protagonista en varios episodios importantes, como la Guerra Civil Española. También ha sido una prisión y un campo de concentración.

Otras instalaciones más destacadas de Cataluña son las siguientes: la Comandancia Naval de Barcelona, la cual gestiona las actividades navales y marítimas de toda la región; el Fortí de Sant Jordi, construido por los ingleses para defender la línea costera en la zona de la playa del Miracle durante la Guerra de Sucesión; y el Castillo de Miravet, el cual está situado en Tarragona, el cual tuvo mucha importancia durante la época medieval.

¿Cuántos soldados hay en Cataluña?

No obstante, Cataluña no es la comunidad con mayor peso militar porque no posee un ejército propio, como tampoco lo poseen todas las demás. Pero, es cierto que sí que hay varias en las que se ha invertido más en el aspecto militar, aparte de disponer de ubicaciones geográficas más estratégicas que hacen que estos cuerpos sean más robustos y dispongan de una tecnología de guerra más avanzada. En la actualidad, Cataluña dispone de un total de alrededor de 2.700 efectivos en el cuerpo, que, comparándolo con Madrid, se queda muy corto (unos 28.200).

¿Dónde hay más militares en España?

La Comunidad Autónoma que más puede competir frente a Cataluña es Andalucía, debido a que es la mayor potencia de esta industria en España. Reúne su poderío en la Base Aérea de Morón (Sevilla), la Base Naval de Rota (Cádiz), que cuenta con un papel de vital importancia para la OTAN y la Armada, y el campo de maniobras de Viator (Almería). No obstante, tiene menos efectivos que la Comunidad de Madrid, ya que posee 24.753 efectivos de los120.645 de toda España.

Por detrás en cuanto a las que más poderío militar se encuentran las siguientes: