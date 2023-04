¿Cuántos militares componen las Fuerzas Armadas españolas y cuántos tienen nuestros vecinos?

Los medios materiales son fundamentales a la hora de crear un ejército eficaz y la tecnología juega un papel cada vez más importante en el ámbito militar, tal y como está quedando de manifiesto en la guerra de Ucrania, donde la diferencia entre contar o no con el armamento más moderno está resultando clave en uno y otro bando.

Sin embargo, no podemos perder de vista que, al final, el factor humano no solo no se puede dejar de lado sino que, a pesar del pasar de los siglos y de lo mucho que ha cambiado la táctica militar, sin "pisar" el terreno es prácticamente ganar una guerra por mucha que la superioridad aérea o naval sean necesarias. Por estos motivos, ningún ejército hoy en día puede descuidar contar con unas tropas adaptadas cuantitativa y cualitativamente a las necesidades del país, al tamaño de su territorio o a sus compromisos internacionales.

En el caso de España, el personal al servicio de la Administración Militar asciende a 139.281 efectivos (125.579 en activo y 13.702 en la reserva).

El Ejército de Tierra cuenta con cerca de 80 000 efectivos; 22.000 la Armada y otros 22.000 el Ejército del Aire y el Espacio. Los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas son cuerpos militares que conforman cuatro ámbitos: el de Intervención, el Jurídico Militar, el de Sanidad y el de Músicas Militares, que cuentan con. 9​ 2991 efectivos. La Guardia Real tiene unos 1.500 y la La Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya labor es intervenir en caso de grave riesgo, catástrofe, calamidad pública u otras situaciones graves, tiene 3.500 efectivos.

De estas cifras, según los datos oficiales de las Fuerzas Armadas, 52.285 del total de personal militar pertenecen a militares de carrera en activo, de los que 47.797 son hombres y el resto mujeres, con una edad media de 43,51. A esta cifra hay que sumarle otros 14.571 en la reserva, con lo que la cifra total sería de 69.826. De los militares de carrera en activo, 28.647 están en el Ejército de Tierra; 9.567 en la Armada; 11.245 en el Ejército del Aire y el Espacio y 2.826 en cuerpos comunes.

12.397 oficiales

En cuanto a la graduación, de los activos hay 12.937 oficiales de los que cuatro son General de Ejército, General del Aire o Almirante General; 26 tenientes generales o almirantes; 73 generales de división o vicealmirante; 188 generales de brigada o contraalmirante; 1.040 coroneles a capitanes de navío; 3.070 tenientes generales o capitanes de fragata; 2.645 comandantes o capitanes de corbeta; 3.622 capitanes o tenientes de navío, o 2.339 tenientes o alféreces de navío, por destacar solo los puestos más destacados. Además, hay 633 efectivos en la Escala Técnica; 26.111 efectivos en la Escala de Suboficiales (suboficial mayor, subteniente, brigada, sargento primero y sargento) y 11.413 en Escala de Tropa (cabo mayor, cabo primero, cabo y soldados o marineros).

Militares temporales

El resto de personal serían militares con un relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, que pueden ser militares de complemento o personal de tropa y marinería, que establecen su relación de servicios profesionales mediante compromisos de carácter temporal y podrían acceder a la condición de militar de carrera conforme a lo que marca la ley. Con éstos existe el llamado compromiso inicial, renovable hasta completar un máximo de seis años; también está el llamado compromiso de larga duración, hasta los 45 años de edad, al que se accede desde el compromiso inicial, y la condición de permanente, la que se podrá acceder durante la vigencia del compromiso de larga duración.

En comparación, Polonia, con menor población que España, tiene también unos 120.000 efectivos en sus fuerzas armadas, mientras que Israel, con apenas nueve millones de habitantes, tiene unos 173.000; Italia, con 61 millones de habitantes tiene unos 170.000; Francia, con una población de 68 millones dispone de 205.000 efectivos, y Reino Unido, con una población similar a sus vecinos galos (casi 68 millones) tiene 194.000. Como dato, los países mencionados, tienen unos efectivos que representan aproximadamente el 0,3% sobre el total, excepto Israel, que alcanza el 1,9%, dadas sus especiales características con un prolongado servicio militar obligatorio y una situación geopolítica que obliga al país en estar en permanente estado de alerta.

Alemania, el país más poblado de Europa (a excepción de Rusia), tiene 84,3 millones de personas y 184.000 militares en activo, un 0,2% del total, por debajo de sus vecinos. Llama también la atención el caso de Grecia, que con 10,5 millones de habitantes tiene 130.000 militares, lo que supone el 1,2%, lo que cuadruplica a España, Francia, Italia o Reino Unido, fundamentalmente por su tensa relación con Turquía.

Nuestro vecino del sur, y un posible enemigo si se complicasen las cosas en Ceuta y Melilla, por ejemplo, dispone de 200.000 militares activos, un 0,5% del total de su población, de 36,7 millones de personas.