Los Reyes Magos ya están en Barcelona

Los Reyes Magos de Oriente ya están en Barcelona. El alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, los recibió tras desembarcar del Pailebote Santa Eulàlia en el portal de la Pau. En su intervención, Collboni pidió "un mundo de paz y prosperidad" para que "nadie quede atrás", además de recordar que los niños y niñas de la ciudad este pasado año "se han esforzado mucho y se han portado muy bien", puesto que han ayudado en las tareas del hogar, han estudiado mucho "y, sobre todo, quieren mucho a sus familias".

Collboni también comentó que los más pequeños "desean que todos los niños de la ciudad y del mundo tengan un lugar en el que vivir y no les falte de nada", además de aplaudir tanto su valentía como la curiosidad, estando siempre llenos de "ganas de mejorar la ciudad". "Trabajan mucho para la ciudad y me ayudan mucho como alcalde", ha dicho antes de subrayar su empeño en que Barcelona sea "una ciudad más abierta, más justa, más verde y con un aire más limpio". El alcalde también ha situado por encima de todos sus deseos que no haya guerras y que la paz y la prosperidad imperen en las orillas del Mediterráneo, en Oriente y en Europa.

Collboni, que ha recibido a sus majestades acompañado por el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha hecho la tradicional entrega de pan y la sal a Melchor, Gaspar y Baltasar y también les ha entregado "la llave mágica de la ciudad, que abre las puertas de todas las casas y hogares de Barcelona".

El alcalde ha destacado que la cabalgata de este año rendirá homenaje al centenario del metro y al bicentenario de los Tres Tombs de Sant Antoni.

Luego ha tomado la palabra Melchor, que antes de afrontar esta "noche emocionante y mágica" ha pedido a los barceloneses que se han acercado a recibir a los Reyes Magos que cerraran los ojos para repetir junto a él: "paz para todos los niños y niñas, fortaleza para querer al planeta y bondad para crecer y vivir todos en felicidad".

A partir de las seis de la tarde empezará la cabalgata, que arrancará en la avenida del Marquès de l'Argentera pasando por el paseo Colom, la avenida del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, el mercado de Sant Antoni, la calle Sepúlveda, la plaza Espanya y finalizará en la avenida Maria Cristina, el mismo recorrido que el año pasado.