Societat Civil Catalana premia a Javier Lambán de forma póstuma por su "aportación a la convivencia"

La Junta Directiva de Societat Civil Catalana (SCC) ha acordado conceder de forma póstuma el Premio 8 de Octubre al expresidente de Aragón Javier Lambán por su "aportación a la convivencia" y en reconocimiento con el Estado democrático de derecho, especialmente en momentos de grave crisis institucional, informa la entidad en un comunicado.

Es la sexta ocasión que SCC concede este premio, conmemorativo de la manifestación el 8 de octubre de 2017, días después del 1-O, que recibirán también el cantante del 'Dúo Dinámico' Manuel de la Calva ('in memoriam'), el exdirector de 'El País' Juan Luis Cebrián, el exdirector de 'ABC' José Antonio Zarzalejos, y el historiador y ensayista José Varela.

Señalan también la necesidad de referentes que "se atrevan a mirar al poder a la cara para recordarle dónde están las líneas rojas que nadie puede cruzar en una democracia" en un momento en que, aseguran, el separatismo condiciona la gobernabilidad de España.