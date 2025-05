El truco para viajar gratis en el transporte público de Barcelona: este es el requisito que habrá que cumplir

Uno de los servicios más demandados es el transporte público, el cual es un pilar fundamental de la movilidad urbana en España. Barcelona es uno de los mejores ejemplos de ello, y así lo corroboran millones y millones de los habitantes de su ciudad; de hecho, el transporte público de Barcelona registró un récord de 1.165 millones de viajes en 2024.

Para ir a trabajar, para quedar con unos amigos, por un contratiempo que obliga a ir a un destino lejano de forma rápida, para moverse entre ciudades... se puede recurrir al transporte en cualquier tipo de situación. Además, sus infraestructuras se han modernizado durante los últimos años, por lo que la accesibilidad, la sencilla movilidad y una experiencia satisfactoria están garantizadas.

Otro de los grandes atractivos de este servicio prestado por el Estado es su precio, el cual es muy económico. Gracias a sus tarifas integradas y abonos como la T-usual o la T-jove, los usuarios pueden realizar viajes ilimitados durante un plazo de un mes o varios, dependiendo de la modalidad que se adquiera. Por ejemplo, el costo más común es el del abono de 20 euros, el cual posibilita desplazarse por toda la Ciudad Condal y gran parte del área metropolitana de la ciudad. Aparte de ser una gran estrategia de mercado para aquellas personas cuyas rentas no son las más altas, también sirve para fomentar su propio uso y emitir menos gases nocivos para el medio ambiente, ya que el público no estaría recurriendo a vehículos propios.

Tres años de transporte gratuito en Barcelona

No obstante, una de las nuevas medidas que han llegado para quedarse hasta dentro de un tiempo es aquella por la que el transporte público será gratuito para todas aquellas personas que cumplan un requisito clave. Se trata de un nuevo plan innovador con el que se pretende reducir la contaminación urbana y que tiene que ver con los coches propios.

Se trata de la iniciativa T-Verda, un formato con el que los propietarios de vehículos antiguos que sean perjudiciales para la atmósfera y el medio ambiente podrán obtener acceso ilimitado, durante un periodo de tres años, a todos los servicios públicos de la empresa de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), como son el bus, el metro, el tranvía y el tren.

Comprometerse a no comprar un coche en tres años

Este nuevo servicio que requiere del compromiso ambiental por parte de los beneficiados tiene un requisito que será vital para poder disfrutar de tres años sin pagar ni un euro por moverse por Barcelona. Habrá que dar de baja un vehículo sin etiqueta de la DGT y ofrecer una promesa, por escrito, por la que se compromete a no comprar un nuevo vehículo hasta el plazo de los propios tres años.

Este plan de la TMB, que también está gestionado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), está destinado para las personas que dispongan de un coche que funcione con diésel y que esté matriculado antes de 2006, así como los gasolina anteriores al año 2000 o las motocicletas sin etiqueta ambiental matriculadas antes de 2002-2004.

Solo para mayores de edad y empadronados en el área metropolitana

Otras de las exigencias mínimas serán ser mayor de edad (+18) y estar empadronado en alguno de los municipios del área metropolitana de Barcelona. Algo que no se debe ignorar tampoco es que los interesados no pueden haber comprado un vehículo durante el último año. Cumpliendo con todos estos requisitos, se podrá acceder a la T-Verda, la cual funciona como cualquier otro abono que esté ligado a los autobuses, metros, tranvías, Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). A su vez, no habrá que renovarlo en ninguna taquilla ni tampoco en la aplicación, tendrá validez total hasta la finalización del ciclo.