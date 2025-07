La última extorsión extendida en Barcelona: "me obligaron a dar de comer a las palomas o si no..."

Si planeas visitar el Arc de Triomf de Barcelona, piénsatelo dos veces antes de aceptar cualquier cosa en la calle. Las redes sociales están empezando a llenarse de testimonios de turistas que denuncian un nuevo timo en el Arc de Triomf, que está dejando una imagen nefasta de la ciudad. Lo que parecía un gesto amable —darte un puñado de alpiste para alimentar a las palomas— se convierte en una escena de acoso callejero a turistas en Barcelona que roza la intimidación física.

Una usuaria de redes ha compartido su experiencia durante su último día de vacaciones: “Un hombre nos ofreció comida para los pájaros. Pensamos que era algo típico, un momento simpático. Pero cuando no quisimos pagarle los cinco eurosque exigía, comenzó a perseguirnos. Otro tipo se unió y no pararon hasta que les pagamos”. Esta historia ha encendido las alarmas sobre la extorsión a turistas en Barcelona, especialmente en lugares tan emblemáticos como el paseo del Arc de Triomf.

En los comentarios, otros usuarios confirman que no se trata de un caso aislado. “Esto pasa constantemente. Algunos van disfrazados de payasos, otros hacen figuras con globos para niños y luego exigen dinero. Nunca aceptes nada en la calle en Barcelona, nada es gratis”, alerta otro testimonio viral. La situación está generando indignación entre vecinos y visitantes, que lamentan que la inseguridad en el Arc de Triomf empañe una zona tan frecuentada por familias, viajeros y locales.

Este tipo de prácticas son parte de una problemática mayor: la estafa callejera en zonas turísticas de Barcelona. Lo grave es que muchas veces los afectados no denuncian por no complicarse durante sus vacaciones. Sin embargo, el efecto reputacional para la ciudad es devastador. Cada relato que circula por internet refuerza la idea de que pasear por puntos turísticos se ha vuelto incómodo, e incluso peligroso.

De momento, no consta que se haya producido ninguna intervención por parte de los Mossos d’Esquadra, y desde el Ayuntamiento no han emitido declaraciones al respecto. Mientras tanto, los turistas siguen cayendo en la trampa. Aceptan un gesto inocente y acaban siendo víctimas de una extorsión en plena vía pública. Un problema que, si no se aborda, seguirá creciendo.