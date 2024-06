Uno de los investigadores de la brutal violación en Igualada no tiene dudas sobre la autoría: "No hay otra posibilidad"

En el segundo día del juicio de la brutal violación a una menor en 2021 en Igualada, ha sido el turno de los Mossos para declarar. Uno de los investigadores de la brutal violación ha declarado durante la segunda sesión el juicio que no tiene "ninguna duda" de que el acusado es el autor de los hechos.

"Como investigador que he participado activamente, no existe otra posibilidad", ha asegurado. Durante el juicio también se ha relatado cómo pudieron descubrir al presunto violador a partir de un incidente que se había producido horas antes en el mismo polígono de Les Comes, y cómo lo identificaron gracias al visionado de 155 cámaras de seguridad.

Con las imágenes, vieron cómo un hombre, que coincidía con la vestimenta del acusado, siguió a la joven y, en un momento determinado, empezó a correr detrás de ella.

Uno de los investigadores del cuerpo policial contó que, una vez la víctima estaba "más serena" y recuperada de la agresión, fueron con ella y su padre hasta la zona donde habían ocurrido los hechos y hacer lo mismo recorrido que había hecho esa noche para reconstruir los hechos, ya que ella no se acordaba de casi nada.