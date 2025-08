Marrón + naranja, la combinación de colores más otoñal que Susanna Griso ha metido en su maleta de Argentina

Aunque en prácticamente toda la península estamos atravesando una nueva ola de calor, no hemos podido pasar por alto el look otoñal con el que Susanna Griso se adelanta a las tendencias de la próxima temporada. La periodista sigue derrochando estilo en clave funcional desde sus románticas vacaciones en Argentina. Desde abrigos peluche, pasando por vaqueros rectos y americanas de corte clásico, la maleta de la periodista es tan práctica como funcional, y el último look que ha compartido en sus redes sociales es otra prueba de ello y su impecable estilo.

Y es que si algo ha demostrado Susanna Griso en sus viajes es que sabe cómo adaptar su vestuario a cada destino sin renunciar a su esencia. A caballo entre lo cómodo y lo trendy, la presentadora ha sabido interpretar el entretiempo con una fórmula cromática ganadora: marrón y naranja, dos tonos tierra que gritan otoño, pero que, combinados con prendas ligeras, se convierten en el mix perfecto también para los días más frescos del hemisferio sur.

El look más tendencia de Susanna Griso desde Argentina

Desde la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, Susanna Griso ha posado con un estilismo que capta todas las miradas. La presentadora ha apostado por un jersey de punto fino en color marrón chocolate, de silueta relajada y mangas amplias tipo murciélago, que aporta movimiento y comodidad sin perder un ápice de elegancia. Lo ha combinado con unos pantalones rectos en color naranja caldera, ligeramente acampanados y con bajo cropped, que suman ese guiño vibrante y optimista que tanto nos gusta para despedir el invierno o recibir el otoño.

El combo se completa con unas botas tipo montaña en tono gris oscuro, con cordones y suela gruesa, ideales para explorar paisajes naturales sin perder estilo. Y como toque final, gafas de sol negras de aire minimalista y peinado effortless: moño bajo, raya al medio y mechones sueltos que enmarcan el rostro. Una fórmula que nos recuerda que el verdadero secreto del buen vestir no está en lo complicado, sino en saber mezclar básicos con actitud.

Con looks como este, Susanna Griso confirma que no solo es uno de los rostros más reconocidos de la televisión, sino también una de las mujeres con más estilo de la pequeña pantalla. Su forma de vestir natural, sin estridencias y con guiños inteligentes a las tendencias la ha convertido en una referente para muchas mujeres +50 que buscan inspiración real y alcanzable. Porque sí, se puede hacer la maleta para un viaje largo, ser práctica y seguir derrochando elegancia en cada parada.