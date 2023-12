Vídeo: un espacio de TV3 enseña a hacer "felaciones de 10" heterosexuales y homosexuales

El espacio "El Punt D" de la plataforma digital de TV3, DCat, ha dedicado un programa a explicar con todo detalle las ventajas de realizar felaciones, tanto heterosexuales como homosexuales. Una presentadora se explaya hablando de los mejores puntos para realizar la actividad e incluso hay ejemplos muy gráficos.

Las quejas en las redes sociales no tardaron y los internautas lamentan que se destine dinero público a este tipo de televisión. Abundan las burlas también, pero como viene siendo muy habitual en los últimos tiempos, no son mayoritarios los elogios hacia TV3, en el tono de excesiva frivolidad con el dinero público.

De esta manera, la plataforma digital informó este lunes 18 de diciembre de la emisión nuevos capítulos de su programa ElPuntD3Cat con un vídeo titulado "Cómo hacer una felación de 10"

En dicho vídeo se explica que «el sexo oral es una de las prácticas con la que más se puede gozar si te excita dar placer a la otra persona». Usando un plátano como si fuera un pene y en otras ocasiones un símbolo fálico en un torno de trabajar barro, un actor, suponemos, practica con imágenes bastante explícitas fases de una felación con dicho plátano. En otro momento se dice que «no hace falta pasar todo el pene por la boca para hacer una buena mamada», explica OKDiario.

El vídeo de TV3 también explica qué se puede hacer «con las manos durante la felación», y hace recomendaciones según las preferencias de quien la practica, asegurando que debe hacerse todo aquello que no haga sentir cómoda a la persona actora. «Si no te agrada hacerlo así, no has de hacerlo». Como ejemplo de lo que no se debe practicar si uno a uno le desagrada, el vídeo sostiene, que en «el momento de la eyaculación no se debe tragar el semen si no se quiere».