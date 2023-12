García Albiol ridiculiza a TV3

La apuesta de Xavier García- Albiol para las Navidades: Éxito o fracaso". Así, sin medias tintas, titulaba TV3 en sus redes una entrevista del 'Tot es mou' a Xavier García Albiol. A la palestra, el árbol de Navidad de Badalona, y quizás un intento de ridiculizar al alcalde.

Los datos hablan por sí mismos: el encendido del árbol de Navidad de Badalona —de 40 metros de altura y 82.000 luces led- fue un gran éxito. Unas 50.000 personas se congregaron el pasado 18 de noviembre en la Plaça Josep Tarradellas de la ciudad. Todo ello para ver el espectáculo de luces con el que Badalona y Albiol dieron el pistoletazo de salida a las Navidades.

Aun así, esas 50.000 personas parecieron no ser suficientes para TV3, que insistió en colar la palabra "fracaso".

Fue uno de los argumentos que ofreció Albiol para justificar el "éxito" de su árbol. Entrevistado por Helena García Melero en el 'Tot es mou' del lunes, 4 de diciembre, el alcalde de Badalona explicó que el árbol era "la mejor campaña para la ciudad".

"El árbol nos ha situado en el mapa de las ciudades con unas Navidades más espectaculares. Somos una de las ciudades de todo el estado en la que la oferta navideña es más atractiva", reseñaba.

En este punto cabe recordar que en la inauguración del árbol de Navidad de Badalona se dieron cita más miles de personas, un éxito que ha colocado a la ciudad badalonesa en todos los medios de comunicación nacionales, y que obviamente ha logrado un gran impacto en el sector comercial y la hostelería de la ciudad de Badalona.

La entrevistadora no fue capaz ni de dar de forma correcta los datos del árbol de Navidad, uno de ellos el coste total de la instalación. Melero aseguró que había costado 1,7 millones de euros, ante lo que tuvo que aclararle Albiol que ese importe correspondía “al conjunto de las Navidades en Badalona, no únicamente al árbol de Navidad“.

“El árbol ha costado 250.000 euros y yo creo que ha sido la mejor inversión posible. Los restaurantes y los bares de los alrededores están llenos. Hay una ilusión colectiva, el día de la inauguración vinieron 50.000 personas. El impacto es positivo“, afirmó Albiol, quien no desperdició la ocasión para propinar un zasca a la presentadora de TV3, “si en Badalona no tuviésemos ese árbol, no me haría esta entrevista“.

Melero, que ofrecía el contrapunto, erró en dos de las tres preguntas que le hizo a Albiol. La primera, sobre las dimensiones del árbol. Interpelando a Albiol, dijo: "Finalmente, no se ha conseguido el premio de ser el árbol más alto de España. Granada, Cartes (en Cantabria) y Vigo, han quedado por delante...".

Y Albiol entró al trapo. "No, vamos a llamar las cosas por su nombre", empezó. "El árbol con luces y espectáculo musical más alto de España es el de Badalona. El nuestro mide 40 metros y el de Vigo, 37. Pero el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha colocado una estrella para hacerlo más alto", sentenció Albiol.