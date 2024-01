El videoclub más antiguo de España pone a la venta parte de su catálogo para sobrevivir

El videoclub más antiguo de España, Video Instan, se ha visto obligado a vender parte de su catálogo para poder seguir operando como establecimiento de referencia en la venta de películas en formato físico. Ubicado en la calle Viladomat, en el Eixample Esquerra de Barcelona, este comercio liquidará 1.000 cintas de coleccionista, que se podrán obtener por 20 euros cada uno de ellos hasta el próximo 15 de marzo.

Siendo el DVD un artículo en peligro de extinción, a las más de 47.000 referencias que acoge Video Instan se les ha hecho pequeña su casa y el "momento delicado" por el que pasa el negocio ha forzado a su propietaria, Aurora Depares, a vender parte de su tesoro. "Llevamos 43 años trabajando para conservar el formato físico y, en la actualidad, nuestro trabajo se ha convertido en algo tan importante como custodiar todas estas películas, ya que muchas no se encuentran en ninguna parte, y sin ese trabajo desaparecerían", justifica Depares, que guardará una copia de cada ejemplar para que el catálogo no quede desprovisto de referencias que no se pueden encontrar en ningún otro lugar.