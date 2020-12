Los niños reconocen las emociones tras la mascarilla mejor que los adultos

No es lo mismo reconocer emociones que generarlas. Los gestos faciales asociados con algunas emociones son automáticos y no aprendidos. Podemos aprender a contenerlos o provocarlos de manera artificial, como puede ser una sonrisa falsa. Pero no podemos sentir alegría y sonreír de otra manera. Una prueba fundamental es el hecho de que la gente ciega de nacimiento puede sonreír perfectamente, a pesar de no haber visto una sonrisa nunca.