King Kong no podría existir y es “culpa” de las matemáticas

No obstante, esto no significa que no puedan existir simios más grandes que los que conocemos en la actualidad. De hecho, sabemos de la existencia de una especie extinta hace 300.000 años llamada Gigantopithecus que alcanzaba los 3 metros de altura erguido. Actualmente se cree que estaba más emparentado con los orangutanes que con otros grandes simios, pero, a diferencia de Kong, sus proporciones corporales se habían adaptado al cambio de tamaño y no era simplemente un orangután redimensionado.