No, no están tramando nada. ¿Por qué las moscas se frotan las patas?

Cuando hablamos de moscas, siempre nos viene a la cabeza la idea de que son unos bichos asquerosos y molestos. Y no podemos negarlo... es verdad. Si hay algo que caracteriza a las moscas, es que siempre van a buscar comida en los únicos sitios en los que nosotros no buscaríamos (como en las heces o en los cadáveres) y -además- son uno de los seres con mayor capacidad para generar frustración e irritabilidad. Ahora bien, ellas intentan no serlo. De hecho, dedican gran parte del día a mantener su cuerpo lo más limpio posible.

Matar moscas FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Por qué se frotan las patas?

Aunque parezca que están conspirando y diseñando un plan malévolo contra la humanidad, en realidad lo que están haciendo cuando se frotan las patitas es asearse... o intentándolo al lo menos. Cuando lo hacen, eliminan la suciedad que se ha ido adhiriendo a sus extremidades. Y gracias a que dichas extremidades no son del todo lisas, sino que tienen -más bien- una estructura similar a la de un cepillo, la acción de frotar sus cerdas hace que sea relativamente fácil eliminar cualquier desecho.

Esto es esencial para volar y para despejar los receptores del tacto y del gusto de sus patas... porque sí, este es uno de los datos más fascinantes que rodean a estas pequeñas criaturas: pueden saborear las superficies que pisan. Los expertos asemejan estos receptores a las papilas gustativas. Gracias a ellos, pueden averiguar rápidamente si hay algo comestible bajo ellas. La imagen más representativa de las moscas es esa en la que se limpian las patas delanteras; pero -en realidad- también limpian otras partes de su cuerpo; como el resto de extremidades, el abdomen, las alas e -incluso- los ojos.

Moscas Zombis FOTO: La Razón La Razón

Este comportamiento les permite, además de mantenerse aseadas, cubrir su cuerpo con una especie de grasa que hace que se vuelvan resbaladizas. Y como esta sustancia -que producen unas almohadillas especiales en sus extremidades- se va eliminando gradualmente por el polvo, la suciedad y la fricción con otras superficies; es necesario que repitan esta acción periódicamente. Sin esta grasa cubriendo sus cuerpos, las moscas se quedan indefensas.

Sin este mecanismo no serían capaces de moverse. Y no es poco decir para un animal que puede volar hasta 15 kilómetros en un solo viaje. Para ponerlo en perspectiva: eso equivale a 6 millones de veces la longitud de su cuerpo... lo que para nosotros sería -más o menos- como recorrer 10.000 kilómetros de golpe.