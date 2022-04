Los microplásticos del océano pueden transportar enfermedades

El reciclaje no puede ser la única respuesta al creciente volumen de plástico que generamos a nivel mundial. Por un lado, el plástico solo se puede reciclar un número limitado de veces antes de que pierda demasiada calidad para ser útil. Por otro lado, hay tipos de plástico que son difíciles de reciclar, como el film. Pero además, reciclar nuestros residuos de plástico no acabaría con el problema de los microplásticos. Algunos microplásticos proceden de residuos de gran tamaño que se descomponen una vez que llegan al mar, y estos sí se evitarían si esos residuos fueran a la planta de reciclaje en lugar de al océano. Pero muchos otros se desprenden de los neumáticos, las pinturas o los limpiadores abrasivos, con lo que no se verían afectados si aumentaran las tasas de reciclaje.