La NASA desvía un asteroide y completa con éxito el primer ensayo de defensa planetaria

Tal y como estaba previsto, a las 1:14 de esta madrugada (hora peninsular española), la nave espacial DART ha colisionado con el asteroide Dimorphos, a 11 millones de kilómetros de la Tierra. El objetivo de la misión es desviar ligeramente la trayectoria del asteroide. Dimorphos no constituía ningún peligro para la Tierra y sigue sin constituirlo, pero la misión, coordinada por la NASA, ha servido de ensayo general por si algún día fuera necesario defendernos del impacto de un asteroide que amenace a nuestro planeta. Aunque el riesgo es real, según las mejores estimaciones actuales no llegará en al menos 100 años.

El asteroide Dimorphos, de 160 metros de diámetro, orbita en torno a otro casi cinco veces más grande llamado Didymos. Juntos forman lo que se conoce como un sistema de doble asteroide, de ahí el nombre de la misión DART: Double Asteroid Redirection Test, o ensayo de redirección de doble asteroide. Lejos de pretender destruir a Dimorphos, el impacto ha servido simplemente para acortar su órbita en unos minutos: hasta ayer duraba 11,9 horas, y todo hace indicar que a partir de ahora durará 11,8 horas.

Desde la Tierra no se han tenido noticias hasta 38 segundos después del impacto: el tiempo que han tardado en llegar las primeras imágenes. Anoche, el sistema DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation) fue enviando una fotografía por segundo a medida que se acercaba la nave y hasta el impacto contra el asteroide.

Un GPS espacial

Precisamente por este retraso, tampoco ha sido posible pilotar la misión de manera manual. DART iba equipada con los instrumentos necesarios para distinguir a Didymos de Dimorphos y así poder colisionar contra el segundo. El sistema de navegación autónoma es una de las muchas tecnologías que se estrenan en DART: se llama SMART Nav (Small-body Maneuvering Autonomous Real Time Navigation) y es una especie de GPS espacial que ha orientado y controlado la nave de manera independiente durante las cuatro horas anteriores al impacto.

¿Por qué se ha elegido Dimorphos como objetivo? A pesar de la enorme distancia que nos separa del sistema de doble asteroide, desde la Tierra tenemos un punto de vista privilegiado para observarlo, ya que Dimorphos, a medida que recorre su órbita, pasa por delante y por detrás de Didymos. Por eso, los telescopios terrestres pueden medir la variación en el brillo del sistema combinado para determinar la órbita de Dimorphos. Además, para el impacto se ha seleccionado el momento en el que la distancia entre el sistema Didymos y la Tierra es mínima, para que las observaciones de los telescopios tengan la mayor calidad posible.

Lo que queda por saber

Hoy ya sabemos que la colisión ha sido un éxito, porque el sistema DRACO dejó de enviar fotografías en el momento del impacto al quedar destruido. Pero queda por comprobar que la misión efectivamente ha desviado la trayectoria de Dimorphos y ha reducido el periodo de su órbita tal y como se esperaba. Las primeras pistas se harán esperar algunos días o incluso semanas: un despliegue de telescopios, algunos en la Tierra y otros (como el James Webb o el Hubble) en el espacio, deberá medir cuánto ha cambiado el brillo en el sistema de asteroides y, a partir de ahí, calcular la nueva órbita.

Pero, ¿llegaremos a ver el momento de la colisión? Sí, aunque tendremos que esperar. A pesar de que la cámara de la propia nave DART se destruyó con el impacto, a bordo de la nave iba otro dispositivo que se desgajó hace más de una semana para fotografiar el momento estrella de la misión a 50 kilómetros de distancia. Se llama LICIACube y las imágenes que capta son de una resolución tan alta que podrían tardar meses en llegarnos.

Nueva misión espacial

Ni siquiera entonces tendremos toda la información posible acerca de la misión: ni los telescopios terrestres ni espaciales ni el dispositivo LICIACube podrán medir el efecto de DART sobre la órbita de Dimorphos con la precisión suficiente para tener plena seguridad de que el sistema de defensa funciona como debe. Para eso hará falta una nueva misión llamada Hera y coordinada por la Agencia Espacial Europea, que despegará en 2024 y llegará al sistema de asteroides en 2026. Sus mediciones serán claves para diseñar nuevas misiones de desviación de asteroides, en caso de que fueran necesarias.

Como destaca la NASA en todos sus comunicados sobre DART, el asteroide Dimorphos no constituye una amenaza para la Tierra. Simplemente es un sistema ideal para comprobar si estrellar una nave espacial contra un asteroide es una manera eficaz de desviar su trayectoria, por si en un futuro se descubriera un asteroide que sí amenace a nuestro planeta. De todos los asteroides mayores de 140 metros que se conocen, la probabilidad de que alguno impacte con la Tierra en el próximo siglo es escasísima. Pero, si algún día se descubre uno que pueda constituir un peligro, desde hoy tenemos más pistas sobre qué hacer.

QUE NO TE LA CUELEN:

Podríamos pensar que resultaría más fácil destruir un asteroide que supusiera un peligro para la Tierra, en lugar de desviarlo. Pero no es así: como ejemplo, el asteroide Dimorphos tiene una masa estimada de unos 5 000 millones de kilogramos, y se requeriría una nave mucho más pesada y rápida que DART para destruirlo. Pero, además, hacer explotar el asteroide sería mucho más peligroso que desviar su trayectoria, ya que los pedazos podrían constituir una amenaza para la Tierra. Por supuesto, la NASA se ha asegurado de que la nueva trayectoria de Dimorphos tampoco supone ningún peligro para nuestro planeta.

