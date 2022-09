La miserable vida de los últimos mamuts

No se sabe con exactitud cuándo murió el último mamut de la especie, los últimos huesos de los que se tiene constancia son los de hace 3700 años, pero puede que existan restos posteriores a la espera de ser descubiertos o que los últimos se hayan degradado completamente, por lo que sería imposible estudiarlos. Por esto mismo, al no disponer de una prueba irrefutable que nos diga que los restos actuales son los del último mamut conocido, no se puede saber qué pirámide estaba construyendo en ese momento la civilización egipcia, aunque ya se encontraban en pie la de de Dyeser, del 2660 a.C., las grandes pirámides de Guiza, como la de Jufu (Keops), Jafra (Kefren) o Menkaura (Micerinos), del 2500 a.C. o el piriamidión del rey Mefenferra, del siglo XVII a.C.