La científica que uso mariposas como “termómetro” recibe un Premio Fronteras del Conocimiento por revolucionar el estudio del cambio climático

Que el cambio climático es un problema está claro. No hay desacuerdo en la comunidad científica y, de hecho, cada vez hay menos en la calle. La gran cuestión es: cómo de grave es el problema. Decir “mucho” no es suficiente porque, aunque debamos tomar medidas, ninguna de ellas es gratis; implican costes sociales y económicos que debemos ponderar para reducir el impacto medioambiental todo lo que la sociedad tolere. Las utopías tienen una pobre esperanza de vida fuera del papel y, para construir una política ecológica sostenible y eficaz necesitamos el trabajo de científicas como Camille Parmesan, que acaba de ser galardonada con un premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en la categoría de Cambio Climático y Medioambiente.

Los trabajos de Parmesan se han enfocado en medir el impacto que tiene el cambio climático en la biodiversidad, esto es: la diversidad de especies e, incluso, la variabilidad genética que presentan los organismos dentro de una misma especie. Puede parecer tan sencillo como llevar un registro de las poblaciones de diferentes animales, una labor de campo relativamente mecánica. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurar que una especie se ha extinto realmente por las consecuencias del cambio climático y no por la deforestación? No todos los peligros medioambientales son iguales. Ahí es donde entra el trabajo de Parmesan, una carrera que empezó en los años 90 con el misterio de unas mariposas que no podían explicar.

De mariposas y números

Nacida en Houston (Texas), Parmesan decidió estudiar cómo la mariposa Euphydryas editha respondía al calentamiento global. Su pionero artículo se publicó en Nature y mostró que las poblaciones de esta mariposa desaparecían en el sur (México) mientras se mantenían en el norte (Canadá), a pesar de contar con hábitats similares. “¿Y si esta mariposa sirviera de indicador mejor que un termómetro?”, se preguntó, señalando que aquel desplazamiento no podía explicarse solo por la pérdida de hábitat o la contaminación, sino por un factor global común: el clima.

Parmesan no se quedaría en un único caso de estudio. Aprovechó la avalancha de datos bibliográficos sobre miles de especies (plantas y animales, terrestres y marinos) para desarrollar lo que ella denominó la “huella globalmente coherente del cambio climático”. Junto al economista Gary Yohe, publicó en 2003 una metodología rigurosa para saber cuándo atribuir una alteración de las poblaciones al cambio climático. Su técnica se basaba en big data y modelos estadísticos, aislando los efectos humanos locales (urbanización, contaminación ambiental, etc.) para confirmar que era el calentamiento quien movía las especies. Una metodología que no solo se ha visto avalada por el tiempo, sino que se ha vuelto todo un referente en el campo.

Políticas informadas

Parmesan también ha documentado extinciones directamente vinculadas al cambio climático, como la de Melomys rubicola (roedor) o Incilius periglenes (sapo dorado). Frente a estos casos extremos propone una visión pragmática: permitir hibridaciones naturales (por ejemplo, entre osos polares y grizzlies) para conservar la diversidad genética de algunas poblaciones. “Si prevenimos estas mezclas, vamos a perder mucha diversidad”, advierte, subrayando que la genética puede ser un aliado, no solo una víctima, en la adaptación biológica.

Pero las propuestas derivadas de sus estudios no terminan aquí. El jurado del premio ha destacado que su trabajo “ha sentado las bases de la ecología del cambio climático”. Sus hallazgos han impulsado la creación de corredores ecológicos y proyectos de migración asistida, así como el diseño de áreas protegidas dinámicas que se adaptan a la nueva distribución de las especies. En salud pública, sus estudios anticiparon la expansión de la malaria y el dengue hacia latitudes más templadas; en agricultura y pesca, han guiado a viticultores a plantar viñedos a mayor altitud y a pescadores a adaptar sus artes de captura. “Un ejemplo claro es la industria del vino, que de hecho ya está empezando a plantar viñedos a mayor altura para mejorar la producción ante los cambios provocados por el aumento de temperaturas, señala el oceanógrafo Carlos Duarte.

El anuncio del galardón este 22 de abril ha coincidido con el Día de la Tierra. Una elección que invita a recordar que la ciencia no avanza en el vacío. Gracias a estudios como los de Parmesan, podemos calibrar el alcance real del cambio climático y diseñar medidas proporcionadas a su gravedad. Solo así podremos trazar soluciones viables: carreteras verdes para la vida silvestre, alertas sanitarias para poblaciones vulnerables y políticas agrícolas flexibles que incluyan la variabilidad genética como un recurso. Un premio fundamental para entender hasta dónde pueden llegar las especies… y nosotros.

QUE NO TE LA CUELEN:

El cambio climático no es político, es el clima, que está más allá de nuestras ideologías. No somos nosotros quien lo doblegamos para satisfacer nuestra ideología, es él quien nos doblega a nosotros como sociedad, por encima de nuestro color político. Sin embargo, las medidas a adoptar son mucho más complejas, en ellas se entreveran intereses de todo tipo y no toda acción es buena solo por ser bienintencionada. Es ahí donde trabajos como los de Parmesan pueden ayudar a arrojar luz sobre la política climática, alumbrando el buen camino que ha de seguir para minimizar el impacto de una crisis que ya estamos padeciendo.

