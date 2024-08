Todo lo que debes saber sobre el cambio climático para el siglo XXI

Estamos inmersos en una de las mayores crisis de la humanidad: el cambio climático. Y, sin embargo, sigue habiendo mucha confusión acerca de qué es, cuál es su origen, qué consecuencias se avecinan e incluso qué debemos hacer para frenarlo. Es más, uno de los principales malentendidos es suponer que esa confusión de la que hablamos viene de las propias universidades, donde los expertos no se ponen de acuerdo. Sin embargo, los estudios sobre el clima son sorprendentemente rotundos y, según un estudio de 2021, más del 99% de los artículos al respecto concluyen (directa o indirectamente), que el origen de este cambio climático es humano. La confusión de la que hablamos no es académica, es social.

Así que, para empezar a desentrañar la cuestión, conviene aclarar el término. “Cambio climático” hace referencia al aumento medio de temperatura del planeta, pero no significa que, en todos los lugares y en cualquier momento del año, vaya a hacer más calor que nunca. Por eso se ha dejado de utilizar “calentamiento global”, para evitar malentendidos. El cambio climático también implica lluvias torrenciales, vientos huracanados e incluso olas de frío. Básicamente, podemos entenderlo como un cambio progresivo de las tendencias meteorológicas que hemos estado viviendo, extremando la intensidad y la frecuencia de eventos extremos entre los que, por supuesto, se encuentran las olas de calor.

Y es que estamos introduciendo dos conceptos diferentes que, si mezclamos, podemos acabar realmente confusos. Una cosa es el tiempo meteorológico y otra el clima. El tiempo es un dato puntual, las condiciones meteorológicas de un día concreto. En el otro extremo tenemos el clima, que es una media de muchos días. Por ejemplo, el clima mediterráneo tiene temperaturas moderadas, aunque a veces el tiempo atmosférico en Valencia pueda ser extremadamente caluroso o más frío de lo acostumbrado.

Eso explica que el tiempo atmosférico pueda comportarse de manera errática, trayendo olas de calor y de frío en momentos atípicos y que, a su vez, en general, el clima se vuelva más cálido. En cualquier caso, lo que está claro es que, precisamente nosotros, en España, somos un lugar geográfico especialmente castigado por el calentamiento global.

Nuestro ritmo de calentamiento es más rápido que la media mundial y eso está tras el recrudecimiento de las sequías y el aumento de las olas de calor, con el correspondiente crecimiento de algunas patologías relacionadas con las altas temperaturas, como las enfermedades renales, respiratorias o cardiacas.

Porque sí, el calentamiento global también se relaciona con un aumento de mortalidad y, si las previsiones se cumplen, no tardaremos en notar el aumento de algunas enfermedades infecciosas tropicales, como la malaria, al convertirnos en un país de clima amable para los insectos que las transmiten.

Otro comentario frecuente que podemos escuchar en la calle es que “las predicciones se equivocan, decían que el nivel del mar subiría nosecuantos metros y seguimos igual”. Tras esta confusión se encuentran unos titulares conflictivos que, hace años, exageraron las predicciones de los expertos porque, en realidad, los modelos no solo no han exagerado, sino que se han quedado cortos. El nivel del mar durante las últimas décadas ha subido incluso más de lo que habíamos estimado y, aunque parezca poco, lo importante es que se está acelerando. Si las predicciones están en lo cierto, ciudades como Cádiz notarán un ascenso del nivel del mar de 45 centímetros para 2090.

Teniendo en cuenta lo ligera que es la pendiente del litoral español, veremos cómo retrocede la línea de costa. Gijón, Santander o Bilbao serán algunas de las ciudades más afectadas de nuestro país, pero veremos casos mucho más graves en zonas como el sudeste asiático, mucho más anegables por el mar. De hecho, se espera un gran desplazamiento de la población hacia ciudades de interior, con los problemas de suministros que esto puede acarrear.

Cuando hablamos del cambio climático solemos pensar en cuánto sufrirán animales polares, como los pingüinos o las focas, pero la crisis climática es crisis para todos, alterando cada ecosistema del planeta, afectando a la biodiversidad y, por supuesto, a nosotros mismos. Otro de los grandes problemas que acarrea es económico. Es más, se calcula que la desertificación, el riesgo de incendios, la falta de agua potable, las inundaciones, las sequías, la pérdida de cosechas… son consecuencias con un impacto económico nada desdeñable.

Por suerte, todavía estamos a tiempo de moderar sus consecuencias. Tal vez no podamos detenerlo por completo y mucho menos revertirlo, pero si tomamos medidas, tanto desde los gobiernos, como desde las empresas y, por supuesto, desde nuestros hogares, podremos hacer que el futuro sea un poco menos hostil. Y eso es una victoria.

