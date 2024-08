Científicos descubren que una nueva "forma de vida" podría habitar dentro de nosotros

En una investigación reciente, un grupo de científicos de la Universidad de Standford, en Estados Unidos, han encontrado un nuevo tipo de vida en la Tierra. Así, tras bautizarlo con el nombre 'Obelisco', comenzaron con las investigaciones para saber realmente de qué se trataba.

Al parecer, según el estudio publicado en la revista 'Nature', este nuevo organismo diminuto, en forma de varilla, que acaba de ser descubierto, es incluso más pequeño que los virus y desafía las ideas comunes y normativas sobre la vida tal y como se conocía hasta ahora, algo que ha intrigado a los científicos de todo el mundo.

Algo único único y misterioso

Tras las primeras observaciones, el 'Obelisco' no parece ser similar a ningún otro animal antes conocido. "Es una locura", afirmó Mark Peifer, biólogo celular y del desarrollo de la Universidad de Carolina del Norte, según la revista 'Science'. "Cuanto más miramos, más locuras vemos", prosiguió.

Además, al parecer el nuevo descubrimiento no coincide con ningún ser vivo que conocemos como habituales, tales como animales, plantas, hongos o gérmenes. Todo apunta a que es un nuevo ser vivo que presenta características inéditas y nunca antes vistas.

Así, el 'Obelisco' no necesitaría luz solar, ni aire ni alimentos para vivir... Además, el texto del estudio parece sugerir que el organismo obtiene su energía a partir de un proceso que no se comprende completamente y que no coincide con ningún método de producción de energía conocido en la Tierra.

Implicaciones para la ciencia y el futuro de la tecnología

Este hallazgo del 'Obelisco' ha vuelto a reabrir el debate sobre si todavía existe vida fuera de nuestro planeta, llegando a creer algunos que estamos más cerca de encontrar vida más allá. Además, este hallazgo ha planteado también un nuevo debate sobre qué es lo que hace que algo esté vivo.

Hasta ahora, los científicos habían utilizado un conjunto básico de reglas, como cuánta comida necesitan, cómo reproducirse y cómo reaccionar ante las cosas. Así, el 'Obelisco' ha demostrado que los diferentes estilos de vida pueden ser variados y mucho más flexibles de lo que se pensaba.

"La entidad biológica recién descubierta se sitúa entre los virus y los viroides", escribió Ed Feil, un profesor de evolución microbiana de la Universidad de Bath. Además, añadió que, al igual que los viroides, los obeliscos tienen un genoma circular de ARN monocatenario y carecen de cubierta proteica. Pero, al igual que los virus, sus genomas contienen genes que se prevé que codifican proteínas.

De esta manera, gracias a este descrubrimiento, los científicos han comenzado a investigar sobre este tipo de vida, y quién sabe lo que deparará el futuro.