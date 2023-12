¿Cuántas especies de animales y plantas viven en tu hogar?

No hablamos de bacterias o virus, sino de animales y plantas. La biodiversidad en nuestros hogares parece ser mucho mayor de lo que pensamos inicialmente. Al menos esa era la especulación de un equipo de ecólogos, taxónomos y matemáticos de la Universidad de Queensland (Australia) que, aprovechando el confinamiento de la pandemia, se pusieron a contar todo animal y planta que encontraran en su hogar. Y el hallazgo fue mucho mayor del que esperaban.

Liderados por Matthew Holden, los responsables del estudio relatan que “estuvimos encerrados juntos durante la pandemia de COVID. Al estar restringidos a la casa, no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a preguntarnos con cuántas especies de plantas y animales compartíamos el espacio. Así que nos pusimos manos a la obra contándolos todos”.

El equipo de Holden comenzó con una suposición de encontrar unas 200 o 300 especies de animales y plantas. La casa no tenía nada de extraordinario: ubicada en un terreno de 400 metros cuadrados, con tres dormitorios en un suburbio de Brisbane.

“Lo extraordinario fue la cantidad de especies que descubrimos allí – añade Holden -. Muchas de las especies eran lo que cualquier australiano suburbano de la costa este esperaría: ibis, pavos, cucaburras, zarigüeyas y zorros voladores. Pero, sorprendentemente, otros rara vez habían sido registrados. En total catalogamos 1.150 especies en nuestra propiedad del centro de la ciudad”.

De hecho, tres de las 1.150 especies nunca habían sido documentadas en la principal base de datos de biodiversidad de Australia hasta ese momento. Registraron, por ejemplo, 56 especies de arañas y de las 103 especies de plantas, 100 no eran nativas de la zona. A eso hay que sumarle más de 70 especies de abejas y avispas, 436 especies de mariposas y polillas.

Our new paper describes the 1,150 species we found in our urban backyard in @brisbanecityqld over 1yr. Trees, shrubs, & weeds (instead of manicured lawn) provided lots of habitat for a shocking amount of wildlife on an urban lot https://t.co/xqpCHWYV93 in @ESAEcologypic.twitter.com/YEfQ6eZ5od

