Esta imagen de una nebulosa no precedentes y está compuesta por 1.500 millones de píxeles

Todavía no hacemos turismo espacial, pero ya hay ubicaciones más atractivas que otras. En la infinidad del espacio hay una cantidad casi incontable de estrellas, galaxias, planetas y otros objetos astronómicos y, cuando un recurso es tan frecuente, pierde cierto valor. Parece que ya no nos sorprende cualquier nebulosa y no nos maravillan las espectaculares imágenes que podemos tomar de esos lugares del espacio que, no consideramos “populares”. Sin embargo, esta fotografía es una excepción, porque su apartado técnico lo compensa todo, aunque se trate de una nebulosa desconocida por la mayoría y que, a priori, ni siquiera es especialmente bonita. Os presentamos a la Nebulosa del Pollo Corredor.

No es la Cabeza de Caballo, ni el Ojo de Gato, ni los Pilares de la Creación… pero la imagen nos cautiva, y eso es (en parte) por su enorme resolución. Ha sido capturada por el Telescopio de Exploración VLT Survey Telescope (VST) en el sitio Paranal del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile. Para ponerlo en cifras, han logrado obtener una imagen de 1500 millones de píxeles. Un teléfono decente sacará fotografías de 12 megapíxeles, que son 12 millones de píxeles. Esta imagen no es solo mucho más difícil de obtener, sino que tiene una resolución 100 veces superior y ha requerido la colaboración de Chile con Australia y 16 países europeos (Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido).

Una nebulosa y un pollo

Antes de hablar sobre animales de granja conviene recordar qué es una nebulosa. En realidad, se trata de un término relativamente amplio que engloba grandes masas espaciales de gases y polvo. Lo interesante es que pueden formarse de muchas maneras y tener vidas diferentes, pero algunas son una suerte de viveros de estrellas. Funcionan como una especie de promotor estelar, proporcionando los materiales y las condiciones para que, de ellas, emerjan estrellas jóvenes. Por eso es tan interesante estudiarlas, sin ellas no podríamos entender el ciclo vital de las estrellas y, precisamente por eso, los científicos han querido estudiar la Nebulosa el Pollo Corredor, a 6500 años luz de aquí.

En cuanto al nombre, no hay muchas vueltas que darle. El cerebro ve cosas donde no las hay y encuentra figuras en lo que, en realidad, es una distribución aleatoria. En este caso, algunos expertos reconocen la forma de una cabeza de gallina en IC 2948, la región más brillante de la nebulosa. En cambio, otros dicen ver el trasero de una gallina, todo lo contrario. En cualquier caso, esto es un punto mínimo de la totalidad de la imagen, que cubre un área del cielo equivalente a lo que cubrirían 25 lunas llenas.

“Años pollo” y otras peculiaridades

Los investigadores han decidido acompañar la espectacularidad de la imagen con algunos comentarios ingeniosos. Por ejemplo, en el artículo indican que la estructura fotografiada por la imagen, la nebulosa en sí misma, tiene 270 años luz de ancho y, para compararlo con algo más tangible, indican que, a un pollo normal y corriente, le llevaría 21.000 millones de años recorrer esa distancia (sin descansar), y eso es bastante más de los 13.797 millones de años que tiene nuestro universo.

Pero más allá de estas bromas, la imagen tiene un doble valor. Por un lado, el evidente: su atractivo captará la atención del público y puede contribuir a mejorar la imagen popular de la ciencia, despertando el interés de los jóvenes, justificando la inversión, etc. Por otro lado, permite hacer un estudio detallado de cada parte de la imagen y comprender mejor los diferentes puntos de la formación estelar en el que se encuentra cada región del espacio. De hecho, el nivel de detalle es tal que, si te acercas a la imagen puedes ver pequeños puntos oscuros de gas y polvo salpicando la nebulosa. Son los llamados “Glóbulos de Bok”, regiones capaces de “resistir” las grandes cantidades de radiación ultravioleta que hay en esta zona.

Así que, ya sea porque nos apasiona la astronomía, o porque buscábamos un salvapantallas con el que acabar este 2023, estamos de enhorabuena gracias al ESO.

QUE NO TE LA CUELEN:

Aunque pueda parecerlo desde fuera, la nebulosa en cuestión no ha sido seleccionada al azar y, por supuesto, la finalidad de esta imagen va mucho más allá de la espectacularidad estética.

