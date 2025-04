La nueva temporada de The Last of Us es la más realista hasta la fecha, señala un estudio

Llevan en nuestro planeta miles de millones de años. Tanto tiempo les ha permitido diversificarse en más de dos millones de especies, de las cuales más del 95 % aún no se han descrito. Eones que les han permitido convertirse en el organismo más grande del mundo: un hongo de miel (Armillaria ostoyae) en las Montañas Azules del este de Oregón, ocupa más de 1.500 campos de fútbol y pesa entre 7.500 y 35.000 toneladas. Pero en su interior esconden otras maravillas, tantas como para inspirar una saga de videojuegos y una serie muy popular: The Last of Us.

En este caso hablamos de Cordyceps, un hongo que engloba unas 500 especies y es el eje narrativo de la serie que la semana que viene estrena nueva temporada. El argumento es sencillo: 20 años atrás, un hongo infectó a toda la civilización hasta el punto de causar una epidemia global. Ahora, los infectados son zombis o esclavos caníbales, y solo un pequeño número de supervivientes lucha por sobrevivir.

La primera dosis de realidad es que el Cordyceps es un hongo capaz de parasitar diferentes insectos, pero jamás podría dominar el cerebro humano, ya que no es un parásito de nuestra especie y no sobrevive a altas temperaturas (al menos en lo que respecta a la temperatura corporal humana).

Según explicaMatthew Fisher, microbiólogo del Imperial College de Londres, esta serie “es una fantástica exploración de las consecuencias distópicas de un brote de hongos. Si bien el escenario es improbable, tiene fundamentos biológicos. Hay cientos de especies de Cordyceps que han desarrollado a lo largo de milenios una asombrosa variedad de estrategias patógenas, algunas de ellas muy horripilantes”.

¿Cuáles son estas estrategias? Sencillo, aunque asqueroso: parasitan el cerebro de hormigas, para que estas asciendan a cierta altura en los árboles y puedan reproducirse. Las convierten en “hormigas zombis”.

Este comportamiento se puede observar también en otros parásitos no fúngicos, como el Toxoplasma gondii, que puede modificar el comportamiento de los roedores, y algunos han sugerido incluso en humanos.

“Al igual que las bacterias o los virus, los hongos son antiguos y están en todas partes – añade Fisher -. Algunos hongos tienen el potencial de causarnos daño, y los patógenos fúngicos representan una gran amenaza que a menudo se pasa por alto. Todos estamos expuestos a hongos potencialmente letales todos los días”.

Ahora, un [[LINK:EXTERNO|||https://www.nature.com/articles/s41586-024-08419-4">]], señala que estamos ante la temporada más realista hasta la fecha. De acuerdo con sus autores, liderados por Jim Kronstad, en el anticipo de la serie, se puede ver al "hongo zombi" cordyceps infectando a humanos al liberar esporas en el aire, en lugar de a través de tentáculos, algo más cercano a la realidad científica.

“A los hongos les encanta producir esporas – explica Kronstad -. El cordyceps real coloniza el cerebro de las hormigas, lo que hace que el insecto trepe a una rama alta. El hongo luego atraviesa la cabeza de la hormiga y esparce esporas sobre el suelo del bosque”.

Pero hay más paralelismos en los senderos de la ficción y la realidad. En The Last of Us, el cordyceps, inofensivo e incluso comestible en la vida real, evolucionó a un hongo dañino debido al calentamiento global.

El equipo de Kronstad también señala al calentamiento global como un posible factor contribuyente a la propagación de hongos dañinos como el Coccidioides, causante de la fiebre del valle, y al aumento de Candida auris, que infecta a pacientes hospitalizados y es resistente a los antimicóticos disponibles.

Teniendo en cuenta que apenas conocemos un 5% de ellos, seguro habrá más sorpresas que nos llegan del mundo fúngico. Y de las series que inspiren.