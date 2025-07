Padres listos, hijos listos: la inteligencia podría tener una parte de genética

Un reciente estudio, publicado el pasado 24 de junio en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha presentado pruebas convincentes sobre la influencia genética en la criticidad cerebral. Esta criticidad, entendida como el delicado equilibrio entre la excitación y la inhibición neuronal, se revela estrechamente vinculada con las habilidades cognitivas del ser humano.

La investigación ha sido liderada por el profesor Ning Liu, del Instituto de Biofísica de la Academia China de Ciencias (CAS), y el profesor Shan Yu, del Instituto de Automatización, también adscrito a la misma entidad académica. Su trabajo se enfoca en desentrañar las bases biológicas de un proceso fundamental para el funcionamiento cerebral óptimo.

Para llevar a cabo este análisis, los investigadores emplearon datos de resonancia magnética funcional en estado de reposo (rs-fMRI) procedentes de la base de datos S1200 del Proyecto Conectoma Humano. Este conjunto de datos resultó particularmente idóneo al incluir escáneres de 250 parejas de gemelos idénticos, 142 de mellizos y 437 individuos sin relación familiar aparente, lo que permitió evaluar la contribución genética de forma robusta.

El equilibrio neuronal, ¿una herencia?

Los hallazgos de este trabajo han revelado que los factores genéticos juegan un papel considerable en la configuración de la criticidad cerebral, como también lo hacen en el origen de un alto porcentaje de las conocidas como enfermedades raras. Se observó, además, que esta influencia genética resultaba más pronunciada en las cortezas sensoriales primarias que en las áreas de asociación de orden superior. Esto indica que la capacidad del cerebro para mantener dinámicas cercanas al punto crítico, algo previamente asociado con el procesamiento eficiente de la información y la adaptabilidad cognitiva, es en gran medida una cualidad heredada, tal como se apunta desde Scitech Daily.

La criticidad cerebral se considera fundamental para la capacidad del cerebro de procesar información y para permitir la plasticidad neuronal, que es clave para el aprendizaje y la memoria. Que esta capacidad inherente tenga un componente genético tan marcado sugiere nuevas vías para entender cómo las diferencias individuales en la cognición podrían estar predeterminadas.

El diseño del estudio, al comparar gemelos idénticos (que comparten el cien por cien de su ADN) con mellizos (que comparten aproximadamente el cincuenta por ciento) y no parientes, permitió a los científicos cuantificar la heredabilidad de la criticidad cerebral. Esto proporciona una base sólida para futuras investigaciones sobre los mecanismos moleculares subyacentes.

Genes, inteligencia y salud neurológica

Para profundizar en la biología que sustenta estos resultados, los investigadores combinaron los datos de rs-fMRI con los mapas de expresión génica del Atlas del Cerebro Humano de Allen. Este análisis exhaustivo consiguió identificar patrones específicos de expresión génica que se correlacionan directamente con la criticidad cerebral regional y que están involucrados en procesos biológicos vinculados a diversos trastornos neurológicos.

Es un punto notable del estudio la revelación de que la criticidad cerebral y el rendimiento cognitivo comparten una base genética común. Esto ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo ciertos rasgos heredados podrían sustentar funciones cognitivas superiores en los individuos. Este vínculo genético podría explicar, en parte, las variaciones en las capacidades intelectuales.

Según ha señalado el profesor Liu, mantener la criticidad es esencial para la función cerebral. El descubrimiento de su base genética abre nuevas direcciones para la comprensión de la cognición y de las enfermedades neurológicas, algo que reconoció el propio doctor Ning Liu en su estudio: “Descubrir su base genética abre nuevas vías para comprender la cognición y las enfermedades neurológicas”. Esta investigación sienta las bases para futuros estudios que desentrañen los mecanismos moleculares que subyacen a la dinámica cerebral crítica y sus implicaciones para la salud del cerebro a largo plazo.