¿Qué pasaría con la Tierra si los humanos se extinguieran?

Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano ha cambiado muchos elementos del planeta Tierra que tenía a su alcance. Los hombres definen ahora el tiempo que corre en la actualidad, debido en gran medida a su masiva influencia. En la actualidad, se están buscando muchas formas de cuidar nuestro medioambiente, para disminuir el impacto negativo ocasionado del cambio climático.

Sin embargo, para muchos expertos la extinción de los seres humanos es inevitable, mientras que la única duda es cuándo ocurrirá. A pesar de los intentos, tarde o temprano el fin de la raza humana terminará llegando.

¿Cómo sería el planeta sin los seres humanos?

La Tierra podría continuar existiendo tranquilamente sin los humanos. La vida de la fauna y flora continuaría creciendo y las marcas de los hombres, en el planeta, se borrarían mucho antes de lo que se cree. Las ciudades, puentes, edificios, monumentos, estaciones de tren y más inventos de la humanidad caerían y, en contrapartida, los campos y la vida al aire libre crecerían.

Alan Weisman, autor del libro "The World Without Us", plantea que "la madre naturaleza acabará con todo nuestro legado", y en caso de que no pueda hacerlo, "lo enterraría". En poco tiempo, solo quedaría una fina capa de plásticos, isótopos radiactivos y, curiosamente, huesos de pollo.

¿Qué legado vamos a dejar tras nuestra marcha?

Si la humanidad desapareciera de un día para otro, muchas cosas lo harían con ella, pero dejaríamos rastro durante decenas de millones de años. Este sería el caso del plástico consumido, caminos, ruinas o artefactos espaciales.

Por parte del plástico, los microorganismos podrían evolucionar lo necesario para consumirlo y desaparecerlo. Para las ruinas y caminos, durante muchos años serían visibles pero finalmente desaparecerían a causa de las fuerzas de la naturaleza.

El arte, sería el "legado" que mejor se conservaría. Las cerámicas, las estatuas de bronce y ciertos monumentos, como el Monte Rushmore, serían los legados más duraderos del ser humano. Por último, algunos elementos espaciales seguirían funcionando a pesar de la marcha del ser humano, como es el caso de las sondas Voyager, lanzadas en 1977 y que seguirían transmitiendo datos a Houston.