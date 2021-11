10 apasionantes libros de espías y poder en la sombra para entender la política española

Ocio

Empezamos por la más reciente novedad de libros sobre espías: Al servicio de su Majestad: La familia real y los espías. 50 años de conspiraciones, manipulaciones y ocultamientos, del máximo experto español en servicios de inteligencia, Fernando Rueda, y que se ha encaramado ya a los primeros puestos de ventas.

La mejor sinopsis del libro la hace el propio autor: “Me ha permitido descubrir una faceta oculta de los personajes principales, los reyes Juan Carlos I y Felipe VI, pero también de los jefes del espionaje y de muchos agentes sin los cuales no podría comprenderse sus reinados. Fue la soledad del primero en la España franquista la que le empujó a darse cuenta de la necesidad de controlar a las Fuerzas Armadas y, también, la de buscar el escudo protector de los servicios de inteligencia, esos que espiaban intensamente a su padre, Don Juan, y también a él. Por eso, una vez en la jefatura del Estado, siempre luchó para conseguir que el director del espionaje fuera un hombre de su máxima confianza. Daba igual la peripecia por la que pasara el rey, allí estaban ellos para sacarle del atolladero: conspiraciones para quitarle el trono, operaciones sucias contra políticos, teléfonos pinchados por la CIA, espiar y apartar de su lado a potentados amigos corruptos, hacer frente a las maniobras en su contra de algunas amantes, proteger a miembros de su familia, investigar la vida de posibles futuras reinas… Cincuenta años de dedicación que han cambiado con la llegada del rey Felipe, un punto de inflexión en la relación monarquía-gobierno-espías”.

Para conocer los entresijos de los servicios de inteligencia españoles en los delicados años 80 y 90, y muy especialmente en la lucha contra ETA, nada mejor que recurrir a la primera persona del espía más famoso de todos, Mikel Lejarza, “El Lobo”, que ha escrito sus memorias junto a Fernando Rueda. Su libro, Yo confieso: 45 años de espía, es una obra de referencia, entre otras cosas porque Mikel Lejarza ha guardado silencio sobre su vida hasta ese momento.

El libro muestra unas memorias duras, sinceras, en las que por primera vez cuenta todo lo que ha sido su vida, sin olvidarse de los momentos amargos, de su éxitos e, incluso, de aquellas actuaciones de las que no está especialmente satisfecho.

Yo confieso es un libro humano en el que Mikel ha querido que Mamen, su mujer, confidente y compañera en algunas de sus misiones, aporte su visión personal sobre los hechos, recordando los momentos vividos en una relación complicada, como no podía ser otra que la vivida por una mujer que ha compartido 40 años con el agente más antiguo que tienen los servicios secretos españoles.

Nuestra tercera propuesta es el libro de espías y servicios secretos más vendido del momento. El jefe de los espías: El archivo secreto de Emilio A. Manglano, Consejero del Rey y Director del CESID del 23F a la caída del felipismo, de los periodistas Juan Fernández-Miranda y Alberto Chicote, rescata el archivo personal de Emilio Alonso Manglano, director del CESID entre 1981 y 1995, compuesto por sus agendas, sus cuadernos de notas y los informes de inteligencia que guardó: una investigación de varios años repleta de secretos y ocultismo sobre el contenido de más de 200 kilos de documentos que desentrañan la historia nunca contada de España.

Personajes como el Rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Mario Conde, Felipe González o Margarita Robles son algunos de los muchos protagonistas de este libro de sorprendente actualidad (El Corte Inglés, FNAC y Amazon).

Una incursión no tanto en los oscuros negocios de los espías, sino en los hilos ocultos que mueven la política española y mundial. Se trata de una investigación que ha dado mucho que hablar, y sigue dando. En Los planes del Club Bilderberg para España: ¿Quién ha tomado realmente las decisiones políticas más importantes en las últimas cuatro décadas?, la periodista Cristina Martín Jiménez recurre a los documentos desclasificados por la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA para demostrarnos y explicarnos una realidad diferente a la conocida hasta ahora. Seremos testigos, por ejemplo, de cómo Henry Kissinger y Giscard d’Estaing, destacados Bilderberg, actuaron activamente en nuestra política o cómo la situación geopolítica y geoestratégica de España ha hecho que nuestro país siempre estuviese en el punto de mira de los más poderosos.

Y ahora, el espía de todos los espías, Francisco Paesa, cuya vida fue llevada a las librerías en este libro y posteriormente al cine. Cuando el 2 de julio de 1998 salió publicada en la prensa la esquela de Francisco Paesa, fallecido en Tailandia, muchos respiraron. Por fin desaparecía del mapa el espía que, entre otras cosas, había negociado la entrega de Luis Roldán al gobierno español en el famoso caso de los papeles de Laos.

Sin embargo, aquel muerto estaba vivo. Aquella esquela no era más que la penúltima jugada del espía español más importante de las últimas décadas. No tenía licencia para matar como James Bond, pero vivió con la opulencia de 007: bebiendo champán Dom Perignon y acompañado de hermosas mujeres. No era un personaje de ficción, pero se comportaba como los héroes de las novelas de John Le Carré.

Siempre con una causa judicial pendiente, siempre con la policía pisándole los talones, Paesa ha vivido al filo de la legalidad una existencia trepidante: estafador del presidente ecuatoguineano en 1968, traficante de armas internacional, vendedor de misiles a ETA -que culmina con la célebre Operación Sokoa-, mediador en el caso GAL intercediendo a una testigo protegida por Garzón, agente secreto del Ministerio del Interior en los años más oscuro del felipismo.

Paesa: El espía de las mil caras, de Manuel Cerdán, ha inspirado la última película de Alberto Rodríguez, director de La isla mínima.

Incluimos en la lista de libros sobre espías recomendados el clásico de los manejos de la CIA en España, ahora actualizado: La CIA en España: Espionaje, intrigas y política al servicio de Washington, de Alfredo Grimaldos. El libro arroja luz sobre las actuaciones de la CIA en España y desvela las conexiones de la agencia con altos cargos del poder político y militar del Estado.

Basándose en una extensa documentación, que reúne las confesiones de oficiales de los servicios de información españoles y de antiguos miembros de la CIA, teje un relato escalofriante que sigue estando de actualidad.Y es que pese al altísimo riesgo y la cesión de soberanía que supone, los servicios de inteligencia norteamericanos continúan utilizando el territorio español como base de operaciones para transportar desde prisioneros hasta armamento nuclear. Todo ello sin que los gobiernos de Aznar, Zapatero o Rajoy hayan mostrado la más mínima voluntad de impedirlo.

Un libro poco conocido pero orientado a aquellos que quieran profundizar directamente en fuentes directas sobre el papel de la CIA en el Franquismo es El factor Franco: Así era la España franquista según la inteligencia estadounidense, en el que el historiador José Antonio Bielsa ofrece al lector en lengua española la posibilidad de acceder por primera vez a un relevante memorándum desclasificado de la CIA, titulado The strategic importance of Spain to the US. Este valioso documento, disponible para la mítica agencia a partir del 1 de octubre de 1950, acopia información precisa sobre la importancia geoestratégica que la España de Franco tenía para Estados Unidos, centrando su atención en múltiples factores de cara a su aplicación en el tablero mundial. Y es aquí donde la CIA desarrollará (mediante sus terminales operativas) un papel de primer orden en España, mediante España y contra España.

El siguiente no es un libro sobre espías propiamente dicho, pero sí aborda con inusitada profundidad y precisión un momento histórico en el que los hilos secretos de la política tuvieron mucho que ver. El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición, del historiador Roberto Muñoz Bolaños, desarrolla el argumento de que la Transición iniciada a partir de 1976 fue posible fundamentalmente por el fracaso de la denominada transición paralela, un proyecto articulado por la élite económica, política y militar conservadora con el objetivo de «moderar» el cambio político. Para conseguir este objetivo, pusieron en marcha un conjunto de acciones legales e ilegales que culminaron en el golpe de Estado del 23-F, donde también participaron otras tramas golpistas militares, previamente atraídas a este proyecto. Tras el fracaso de esta operación, el golpismo siguió latente en un sector minoritario de las Fuerzas Armadas, cuyas acciones fueron en su totalidad desarticuladas entre 1981 y 1986.

El sueño de la transición, de Manuel de Fernández Monzón, es una crónica la llegada de la Democracia en España a partir de los informes que el autor, miembro de los servicios de inteligencia, escribió entonces para los dirigentes políticos españoles y subraya los aciertos y defectos de un proceso que va desde los primeros años setenta hasta el 23 de febrero de 1981.

Su principal revelación es que los problemas que aquejan a la España actual ya estaban entonces de manifiesto y que entonces, como ahora, la clase política no tuvo valentía para decir la verdad a los españoles. Su planteamiento es bastante atrevido: donde se siguieron las pautas marcadas por los expertos en inteligencia, la Transición fue un éxito. Sin embargo, en lo que no fue previsto, se improvisó o se contradijo a los consejeros: un fracaso. Las autonomías, el terrorismo, la falta de discusión y consenso sobre la monarquía o el papel del Ejército y, sobre todo, el afán por contentar a la izquierda en una derecha carente de líderes y de valores.

Y terminamos con un libro de espías de los de toda la vida sobre un episodio real muy poco conocido: Operación El Dorado Canyon: Basada en la historia real del espía español que localizó a Gadafi, de Jaime Rocha.

Para conocer mejor la historia, nada mejor que echar un ojo al resumen del libro: El 15 de abril de 1986, tras una oleada de atentados contra intereses occidentales respaldados por, Muammar al-Gadafi, Ronald Reagan ordena la ejecución de la “Operación el Dorado Canyon” destinada a acabar con el dictador libio. Ningún país de la OTAN apoyó militarmente esta operación. Ante la precariedad de medios, la CIA solicitó ayuda a España. Dentro del más absoluto secreto, el CESID traslada a un agente español a Libia para localizar a Gadafi que terminaría convirtiéndose en la única fuente de información sobre el terreno. Esta es su historia.

