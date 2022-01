Un paraíso para los “manitas” en la web de Lidl

Si eres de esos para los que el bricolaje y los arreglos en casa no son un castigo, sino una bendición, disfrutarás en este rincón de la web de Lidl, uno de los más exitosos, por cierto, del supermercado alemán. Y no es para menos: más de 200 artículos de todo tipo para hacer reformas en casa a unos precios que no tienen compentencia.

La sección de bricolaje de Lidl incluye herramientas, accesorios y ropa de trabajo para lijar, pintar, atornillar o percutir, algunos de ellos con ofertas que los hacen aún más interesantes. Entre las marcas con las que trabaja la marca alemana están algunas de las punteras en el mundo, como Karcher o Parkside.

La atornilladora de Lidl, uno de los productos estrella en bricolaje FOTO: Lidl

¿Alguna pista de las mejores herramientas de bricolaje? Entre las que más éxito tienen entre los clientes está una atornilladora taladradora recargable por solo 54,99 euros, una práctica batería de 20 V por 19,99 o un set de puntas por 17,99 euros.