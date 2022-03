Las botas de jardinería de Lidl que se han convertido en lo más “cool” del momento

Si nos creemos que la cadena de supermercados alemana Lidl solo es líder en ventas de electrodomésticos, ya sea para la cocina, o para nuestro hogar, o pensamos que es el nuevo “Ikea” en cuanto a mobiliario funcional y barato se refiere, estamos muy equivocados, porque Lidl es mucho más que todo eso. De hecho el supermercado alemán ya ha sido tendencia varias veces por su ropa, barata, para todos y con un “encanto” especial, y no hablamos de sus prendas corporativas con su logo que causaron furor (ya fueran zapatillas, calcetines o sudaderas) o de sus precios rebajados en ropa deportiva de marcas muy reconocidas como Adidas o Nike, y que suele sacar de vez en cuando sobre todo en web. Ahora hablamos de un producto propio de la marca que se ha convertido en lo más buscado del super en los últimos días y que precisamente no está ideado para “ir a la moda” y sin embargo así lo ha hecho.

Botas de agua siempre en el armario

Unas botas de agua son muy socorridas para tener siempre en casa, sobre todo dependerá del lugar de España donde vivamos, las usaremos más o menos, pero hay veces que nos arrepentimos de no tenerlas cuando de repente vienen estas borrascas que duran una semana y ya no sabemos que ponernos en los pies. Eso sí, las botas de agua suelen ser incómodas y las que no lo son , suelen ser bastante caras para tener que utilizarlas unos cuantos días al año.

Pero esta vez Lidl tiene la solución (como tantas otras veces) ya que tiene en su página web unas botas (ideadas en principio para jardinería) pero que se han convertido en el complemento ideal para esos días lluviosos en los que tienes que ir a trabajar o simplemente salir a la calle a comprar.

Botas de agua mujer Suela con perfil muy resistente. FOTO: Lidl

Las botas de agua de mujer son impermeables e ideales para el frío, la lluvia o como hemos dicho antes para trabajar en el jardín porque tienen una suela con perfil muy resistente. Son unas botas muy cómodas gracias al interior de tejido y a la plantilla recambiable de fieltro. Lidl tiene a la venta estas botas en dos colores distintos, pero el modelo bicolor negro con suela verde claro con tira y hebilla decorativa son las más solicitadas del momento. Las tallas disponibles son del número 37 al 41 y a un precio de 12,99 euros y de momento solo están disponibles de forma online así que habrá que sumarles los gastos de envío.

Desde luego Lidl no deja nunca de sorprendernos y tendremos que estar más atentos a sus productos de moda, ya que no pasan desapercibidos.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)