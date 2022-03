Lidl trae el electrodoméstico compacto y portátil que necesitas en tu cocina

La cadena alemana de supermercados tiene otro de sus top ventas a la venta y es que los electrodomésticos son uno de sus puntos fuertes en ventas ( si no el que más) y sabiendo que el número de aficionados a la cocina se ha multiplicado gracias a la pasada pandemia y los programas de televisión, Lidl ha decidido que es un buen momento para pensar en los que quieren empezar en la cocina, o para los que necesitan algunos electrodomésticos básicos en casa. Si has decidido que lo tuyo no son las panificadoras o los robots de cocina porque te parecen complicados, seguro que el horno compacto y portátil que además incluye grill y que Lidl pondrá a la venta hoy mismo en sus tiendas físicas , será tu electrodoméstico preferido. No solo porque es pequeño y con todas las funciones de un horno grande, si no porque gracias a eso podrás usarlo como horno adicional en tu propia casa, o como horno principal en la casa del pueblo o de vacaciones que tengas, sin necesidad de hacer obras.

Cinco funciones de cocción y grill en el mismo aparato

Este horno eléctrico con grill tiene una potencia de 1500 W y cuenta con una regulación continua de la temperatura entre 70 °C y 230°C. Además cuenta con una capacidad de 30 L y con 3 niveles para poder cocinar los alimentos. También cuenta con espacio para moldes de hasta aprox. 30 cm. Funciona enchufado a la red eléctrica y podrá llevarlo donde usted quiera puesto que es un horno de sobremesa portátil.

Horno eléctrico de Silvercrest FOTO: Lidl

En este horno usted podrá hasta cocinar un pollo asado porque viene incluido un pincho giratorio como el de las tiendas de comida a domicilio y posee una función específica de asado giratorio. También cuenta con 5 funciones de cocción y grill entre las que podrá elegir para poder cocinar sus alimentos, incluido el calor superior e inferior con circulación de aire.

Por supuesto tiene un temporizador programable de 120 minutos que cuenta con señal acústica para saber cuándo debe retirar la comida del horno, o si usted lo prefiere y es de los que les gusta vigilar lo que cocina puede poner el horno en función de modo continuo.

Entre los elementos que incluye se encuentran una bandeja recogegrasas y un recogemigas desmontable, pero además de estos dos elementos también vienen incluidos en el horno una parrilla, una bandeja antiadherente, 2 pinzas y el pincho giratorio de acero inoxidable con pinzas de sujeción.

Este horno eléctrico tiene unas aplicaciones elegantes de acero y cuenta con una puerta de doble cristal.

Si necesita un horno está de enhorabuena porque Lidl lo tiene a la venta en su página web pero también está en sus tiendas físicas desde hoy, auguramos que durará poco porque es uno de los productos estrella del supermercado.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)